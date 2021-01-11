國安法︱被捕印裔社工安德里：仍然深愛香港　讚妻子堅強如女超人

警方上周三拘捕53名參與或舉辦民主派立法會初選的人士，以及兩名被扣押中的人士，指他們涉嫌違反《港區國安法》。被捕者當中，包括融樂會副主席、印度裔社工安德里（Jeffrey Andrews）。 安德里昨日（10日）於社交網站發文，感謝家人在困難時期的支持，又形容妻子像「女超人」，面對警察上門仍毫無懼色。他表示仍然深愛香港，今後會繼續推動少數族裔多元文化。

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續推動少數族裔多元文化

安德里表示，當日警察上門給他鎖上手銬後，妻子像個戰士般站在一旁，毫無懼色、沒有流淚，絲毫不示弱，「她是一個女超人，我不知她如何做到」。

他其後致電父親，想起20年前自己曾因犯事被捕，今次卻是出於政治理念。安德里指，起初還擔心父親得悉後會恐慌甚至中風，但父親反過來安慰他：「不用擔心，會沒事的，我會為你祈禱。」他形容，父親就像Marvel英雄鐵甲奇俠。

安德里又指，起初擔心身邊人得悉他因政治事件被捕後會疏遠自己，但結果有無數人在身邊支持自己，也收到不少慰問的訊息，感謝所有關心他的人。他最後重申仍然熱愛香港：「這城市給予我、我的家人和社區一切，我會繼續保持作為社工的熱誠，推動少數族裔多元文化。」