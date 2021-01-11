終審法院首席法官張舉能手持聖經宣誓　林鄭：繼續支持司法機構

新任終審法院首席法官張舉能今日（11日）在禮賓府宣誓就職。他在特首林鄭月娥監誓下作出司法誓言，鄭重宣誓擁護《本法》，效忠香港特區，盡忠職守，奉公守法，公正廉潔，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，維護法制，主持正義，為香港特區服務。 據政府相片，張舉能右手拿著新約《聖經》宣誓，與官員一般舉起右手有別。 林鄭月娥之後發稿，視賀張舉能履新，並承諾繼續支持司法機構。她稱作為行政長官，同時向中央和特區負責，將會繼續堅定不移地捍衞司法獨立，又指行政主導和司法獨立並無矛盾。

張舉能接替今日退休的馬道立出任終院首席法官，是回歸後第三人出任此職。張舉能在履新首天表示，對獲委任為終審法院首席法官，為香港特區服務，感到非常榮幸，他將繼續大公無私地維護法治和司法獨立。他期望能帶領司法機構保持專業，高效和與時並進，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，秉行公義。

林鄭月娥表示，政府一直以來全力支持司法機構，確保其有效運作，過去十年政府全部接納司法機構提出有關撥款和人力資源方面的要求。她祝賀張舉能今日正式履新，有信心在他領導下，司法機構將繼續捍衞「一國兩制」，無懼無偏地維護法制，主持正義。

馬道立退休前記者會，對主要提問回應（詳看下圖）