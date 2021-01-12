林鄭：疫苗接種不會提供金錢誘因　檢視疫情跌至單位數才放寬限聚

行政長官林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前見記者，預料會被問及日前警方以涉嫌觸犯港區國安法中的「顛覆國家政權罪」，大舉拘捕55名民主派人士的事件。此外，本港疫情反覆，市民關注何時能注射新冠疫苗，估計林鄭亦會被問及有關問題。《香港01》將作現場直播。 林鄭表示，疫情近日仍反覆，確診出現的環境、性質令人擔憂，包括醫院、安老院、大型地盤，部分確診者接觸面廣，如救護員等。她明白市民對抗疫感疲累，但現在非放鬆的時候，又預料市民農曆迎年「在平靜中度過」。至於疫苗接種計劃，她稱屬自願及免費，但不會提供金錢誘因。 對於逾50名民主派被國安法拘捕，林鄭指不評論案件，但稱法律面前人人平等，若持某種政治理念而不受法律制裁，不符法律精神。她批評有人抹黑國安法，強調國安法已成為香港法律，「當然是有法必依，否則形同虛設」。

【10:26】有關疫苗接種計劃進展，以及社交距離措施的放寬，林鄭指疫苗的緊急使用有其法律框架，今星期專家顧問委員會將開會商討，現時3種將會供港的疫苗已啟動認可工作，其中2款已於其他地方獲得核准，本地專家要再審視數據，就可推薦給食衞局長進行核准。按政府之前公布的計劃，3款分別最快可於1月、第一季、下半年到港，她會要求局長再問問看，能否再早一點。具體接種安排，稍後會公布詳情。

但林鄭指，疫苗接種和社交距離措施沒有直接關係，因為要全社會七成人口接種需要很長時間，政府就社交距離作決定，主要是看疫情、確診數字趨勢，過去兩波疫情，政府是見每日本地確診回落至單位數，才會考慮放寬。但當然個別業界如果防疫措施做足，例如員工檢測都為陰性、有安裝安心出行程式等，個別復業是可以商量，政府現正審視。

行會未討論BNO應對方案

【10:07】對於BNO問題，林鄭指本港回歸前曾很多擔心，中國與英國曾對BNO有共識。她指，現時情況是有人單方面偏離共識，但不知道有任何具體方案討論，特區目前未有措施應對，但相信面對外國不合理制裁，無理由「咩都唔做」，特區會配合中央政府的反制措施。惟林鄭強調，雖然近日相關倡議由行政會議成員提出，但行會沒有討論。

至於50多名民主派被捕，林鄭回應指，警方拘捕行動已進入調查，由於可能有檢控，作為特首不便評論。她引述政府之前回應外國的聲明指，法律面前人人平等，如有人認為自己曾採取某些行動就不受影響，非香港核心價值。她又指，很多人將過去6個月有關人士抹黑國安法與拘捕拉上關係，強調國安法是香港法律，有法必然，否則形同虛設。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

接種疫苗不會提供金錢誘因

至於疫苗方面，林鄭指，正積極研究如何展開接種。港府會繼續宣傳，強調有工作認可疫苗。林鄭又指，不會提供金錢誘因，強調港府就按時打兩針亦有準備足夠數量，不過接種疫苗只能自願，如推「強制」憂慮會適得其反，惟相信社會接種，對於市民日後出外亦有幫助，但要視乎整體接種率等。

料新年農曆新年「在平靜渡過」



【09:56】林鄭指，近幾日天氣嚴寒，呼籲大家多穿衣服，用暖爐時小心安全，照顧家中長者。她提到疫情方面，過去幾星期有緩慢下降，但仍是反覆，難保今日會有較多新增確診，情況令人擔心。她提到，近日疫情的性質與環境令人擔憂，涉及一些政府一直希望嚴守的環境，例如醫院、安老院、大型地盤等，部分人士涉及向公眾提供服務，接觸面廣，如消防處救護員、船員、公車司機等，不能掉以輕心。



林鄭指，明白到過去一年市民對於防疫感到沮喪、疲累、看不見出口，但現時不是放鬆時候，全球疫情幾乎每日創新紀錄，全球現時已有約9000萬宗確診。政府會繼續堅守外防輸入政策，希望滯留外地人士諒解；至於內防擴散，需要每位市民支持，減少不必要社交聚會，農曆新年可能要在平靜環境中渡過，又引述世衞總幹事指，可能市民開始不受當局的勸喻，認為每個人都可以幫助到防疫工作。她再次多謝各位市民的諒解和配合。