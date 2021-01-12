國安法｜大搜捕泛民　林鄭：有法必依　提美國國會騷亂諷雙重標準

警方上周三（1月6日）拘捕50多名有份舉辦或參與民主派初選的人士，指他們涉嫌違犯《港區國安法》中的「顛覆國家政權罪」。 特首林鄭月娥（12日）出席行政會議前表示，有關案件正在調查中，她不會評論，但特區政府已先後發聲明，反駁外國政客或高級官員對行動的謬誤說法。她強調，香港是法治社會，「法律面前人人平等，無人在法律之外」，又指若有人認為某些人有政治理念，或曾經採取某些行動，就可以免除受法律制裁，並非法治精神，亦非香港的核心價值。 林鄭提到，很多人在過去6個月不斷抹黑《港區國安法》，強調《港區國安法》由全國人大常委會制定，已列入《基本法》附件三，是香港的法律，「當然是有法必依，否則法律是形同虛設」。

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林鄭表示，警方每次調查工作都是依法辦事，執法工作與政治觀點無關，強調國安法已清楚說明任何危害國安行為都不能違反，亦要防範、制止及懲治有關行為。

林鄭又指，希望外國社會要尊重每個地方和國家內部事務的自主權，放低雙重標準，她認為外國看待國家及香港事務，與在其國家採取的標準不同。

提美國會騷亂 批外國政客持雙重標準

林鄭回答傳媒提問時特別提及美國日前發生的國會騷亂事件，她表示，事件反映有外國官員和政客評論香港事務時持雙重標準。林鄭說，全世界各國都有保障自身國家安全的法律，但有外國政客只擁護自己的國家安全，貶低中國的國家安全，批評香港實施《港區國安法》，反問他們是否認為香港人的安全不比美國人重要。

林鄭又指，法治需要執法和維護治安，但前年6月起本港出現暴力事件，損害市民人身安全，但部分外國政客似乎縱容和鼓勵以民主之名的暴力活動，但當這些事在自己國家發生，就採取截然不同的態度，不單譴責事件，更形容事件幾乎是煽動叛亂。

林鄭批評外國部分人對司法制度的尊重，亦有雙重標準，她說香港有幸有出色的法官和司法機構，她會給予法庭空間維護公義。

特朗普支持者暴力示威，攻佔國會大廈（點擊查看大圖）：