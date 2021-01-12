民研：林鄭民望29分　抗疫戰下陳肇始民望大插水　反對率達46%

香港民意研究所於本月4日至8日以隨機抽樣電話訪問方式，成功訪問1,000名香港居民。調查顯示，特首林鄭月娥的最新評分為29.0分，當中有44%受訪者給予林鄭月娥0分，民望淨值為負54個百分點，兩項民望數字與半個月前分別不大。 其中，食衞局局長陳肇始支持率淨值較上月調查大跌18個百分點。調查結果顯示，陳肇始的支持率為25%，較上月下跌10%；反對率為46%，較上月上升8%；支持率淨值為負20個百分點，較上月大跌18個百分點，在13名局長中排名尾四，數字也是2020年8月以來新低。

（民研提供）

44%受訪予林鄭0分

調查顯示，特首林鄭月娥的評分為29.0分，有44%受訪者給予林鄭月娥0分，其支持率為19%，反對率為72%，民望淨值為負54個百分點，民望評分與半個月前的29.7分分別不大。

司長方面，政務司司長張建宗的支持度評分為30.7分，民望淨值為負 29 個百分點。財政司司長陳茂波的支持度評分為33.6分，民望淨值為負14個百分點。至於律政司司長鄭若驊，其支持度評分為23.1分，民望淨值為負52個百分點。三司民望與一個月前分別不大。

局長方面，十三位局長的民望淨值全部錄得負值，其中教育局局長楊潤雄支持率淨值為負42個百分點，是13名局長中最不受支持；保安局局長李家超支持率淨值為負30個百分點，在13名局長排名尾二。

其中，食衞局局長陳肇始支持率淨值較上月調查大跌18個百分點。調查結果顯示，陳肇始的支持率為25%，較上月下跌10%；反對率為46%，較上月上升8%；支持率淨值為負20個百分點，較上月大跌18個百分點，數字是2020年8月以來新低。

特首林鄭月娥的評分為29.0分，有44%受訪者給予林鄭月娥0分，其支持率為19%，反對率為72%，民望淨值為負54個百分點，民望評分與半個月前的29.7分分別不大。（高仲明攝）

陳家洛：反映政府失信於民

浸會大學政治及國際關係學系副教授陳家洛認為，有關數字反映政府大打抗疫戰卻無法取信於民，日以繼夜「得罪」香港人、衝擊核心價值，認為若政府抗疫工作要取信於民，林鄭、張建宗及其他局長應「出少句聲當幫忙」。

路透社今日（12日）引述消息報道指，北京正考慮徹底改變香港政治制度，包括修改立法會選舉制度，以進一步打擊民主派的影響力，料今年9月立法會換屆選舉有機會再度押後。報道又指，未來至少一年內，北京將推出更多強硬措施，防止香港再出現一年半前的混亂局面。

陳家洛批評，如今政權不只希望控制選舉結果，選舉過程亦要是控制之內，他認為政府不會再扮有「公平公正選舉」，認為政權透過這些細致編排，令香港人感到痛楚和煎熬，但強調香港人不能習慣成自然，將正確的說話說出來，又指政權最希望見到香港人放棄自己、行屍走肉。