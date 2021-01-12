國安法｜香港民研今向鄭若驊發律師信　促發還與調查無關資料

警隊國安處日前以涉嫌顛覆國家政權罪，拘捕53名民主派人士，同時亦搜查香港民意研究所兩個辦公室，檢走研究所的伺服器、多台電腦和文件。 有份協助警方調查的研究所行政總裁鍾庭耀今天（12日）表示，法律團隊較早前已向律政司司長鄭若驊發出律師信，要求有關部門在檢視有關資料和文件後，將與案件無關的資料和文件發還研究所；若有關資料需用作調查之用，警方應向研究所發還資料副本。鍾庭耀認為，這是理性和卑微的要求，若警察並非希望阻礙研究工作，應接納研究所提出的要求。

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如與調查有關 要求發還副本

鍾庭耀表示，警方在搜查研究所辦公室後，研究所已把所有所需資料提供予警方，他指出，當中被檢走的數據和文件，有很大部分與是次案件無關。鍾庭耀又指出，研究所在民調進行前，與被訪對象有保密協議，形容有關資料與新聞材料性質相關，因此研究所已去信要求律政司司長，要求引用法律專業特權，將資料界定為新聞材料。

鍾庭耀續說，研究所要求警方有關部門經檢視檢走的資料和文件後，將與案件無關的資料和文件發還研究所，同時若有關資料需用作調查之用，警方應向研究所發還資料副本。鍾庭耀認為，這是理性和卑微的要求，若警察並非希望阻礙研究工作，應接納研究所提出的要求。

鍾庭耀指出，在過去數日，研究所就資料數據的修復工作已進行得「七七八八」，但由於有很多研究工作需作數據長期比對，惟警方檢走多項研究的原始數據，令他們無法深入分析數據。

鍾庭耀：不會停止研究所工作

對於有市民批評研究所為何不把伺服器設於其他國家，鍾庭耀解釋，在過去數月，研究所研判有關資料和數據非常安全。不過，他指出，普通市民即使可防止盜賊入屋行劫，也不能防止他人利用公權力「拗開你道門」。

鍾庭耀表示，研究所因得到市民支持，令研究所能運作至今，他表明將會秉承一直堅守的原則和宗旨工作下去，直至不能工作為止，他強調其民研工作在30年來一直合法、合理、專業，沒有看到任何工作有違法。他又自言是「和理非」，一直做的所有事情也是守法和光明磊落，除了有法律意見和框架堅定指出他們的工作犯法，他們才會作出檢視。