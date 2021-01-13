專訪︳梁翊婷：民主黨一定要改革！盼年輕形象網上連結年青人

「我的眼中，民主黨一定要改革的。」上月剛當選的民主黨副主席梁翊婷如是說。2016年加入民主黨，2018年起擔任黨中委兩年即當選副主席，短短4年間晉身至領導層核心。她提出兩個改革方向：做好網上宣傳、力推民主黨已年輕化的新形象。不過在政治論述上，她認為毋需再推新猷，反而覺得該黨元老司徒華的思想，值得繼續承傳，「始終萬變不離其中」。 作為泛民最懂「做區」的大黨之一，梁翊婷亦認同社區工作，認為是匯聚民意的根基所在，縱使政治方面面對困難，亦要繼續做能夠幫助市民的工作，讓民眾知道他們工作背後的好意，深信這是她們工作所背靠的力量。至於區議會推動工作面對不少阻力，梁翊婷則嘗試從小事做起，希望最終聚沙成塔。

梁翊婷認為坦言民主黨在網上宣傳工作一直是弱項，未來至少須成功將訊息傳達至民眾，而另一大計，是將民主黨已年輕化的形象做得更入屋。（羅君豪攝）

民主黨在社區「揼石仔」素來聞名，但梁翊婷認為，要掌握民意除了靠擺街站，網上空間也相當重要，坦言這是民主黨一直以來的軟肋。她舉例，早前18區公民議政平台公開批評有傳統泛民大黨拒絕溝通，她重申對方真的沒有人要求與民主黨溝通，但即使該黨嘗試澄清，訊息已很難被大眾吸收。梁認為，當務之急是做好網上工作，至少須成功將訊息傳達至民眾。

另一大計，是將民主黨已年輕化的形象做得更入屋，「有需要讓公眾接觸得到，與年輕人接軌」。不過談到手法，梁翊婷坦言面對難處，相信要在民主黨的「航空母艦」內說服全部人嘗試創新手法有難度，故希望靠旗下組織「民主青年」處理。她提到指，希望多舉辦連結中學、大學層面的工作，包括舉辦辯論比賽、增加實習計劃趣味性等，目標是令「民主青年」成為年輕人初嚐從政可以選擇的道路，甚至成為政治人才的搖籃。

梁翊婷認為，除了政治大事件，日常、微小的民生工作亦都是政治，希望民主青年可以提供一條道路，讓年輕人嘗試從政。（羅君豪攝）

八成實習者留低 望提供平台讓年輕人初嚐從政滋味

雖然民主黨的名號在年青一輩眼中未必討好，梁翊婷卻認為，「其實不是年輕人就一定不喜歡民主黨」。她舉例指，曾參與民主黨實習的年輕人，約八成都會留下來擔任兼職等職務，相信大家一旦感受到民主黨的「合理、實際」，自然會有人欣賞。

「政治可以是很fancy（花俏）的口號，很「大時代」的事，你的上司可以突然要坐監的；但與此同時，亦可以是很tedious（單調沒趣的事）、很微小的事，諸如公公婆婆每日問『有沒有口罩呀？幾時派呀？』這都是政治。每日大家很關注的，人民就是政治。我希望可以提供一條道路，讓人嘗試。」梁翊婷稱，民主黨現時不少區議員都只是畢業不久，經前年反修例事件後上任，相信他們在網絡、號召力上，都有能力吸引年輕人。

毋需新論述 司徒華「不撤退，反倒退」仍是核心思想

民主黨經常被新生代批評的原因，除了十年前曾與中聯辦密室談判討論政改，就是他們曾倡議「民主回歸」。不過，梁翊婷解釋，該論述實質符合當時人們的想法，正是當時人們想法類近，才會有此說法應運而生。

那麼民主黨是否會有新的論述？梁翊婷坦言未必，「會否整個黨綱突然改變了？絕對不可能。但我們現在要想的，只是以往認為會發生的事提早發生了，要思考如何應對，僅此而已。」

梁翊婷提到，每次與其他民主派傾談時，都不禁會提到已故民主黨元老司徒華「華叔」。她指，華叔的一些理念至今仍存在於民主黨的論述當中，例如他曾提到「不撤退，反倒退」，過去未被民主黨其他前輩所理解，大家都向前走，爭取民主，反而時至今日，華叔認為中共未必輕易給予香港民主的想法，大家都能夠親身感受到了。她認為「不撤退，反倒退」的字眼可能有所變化，但民主黨核心思想就是這件事，會繼續留在香港，盡力抵抗「倒退」的力量。

梁翊婷指，保存實力已成為民主派各光譜間的共識，並要透過做好社區實踐。（羅君豪攝）

以地區工作續聚民意 當局不配合下化整為零

反修例示威式微，國安法下有指民主派已大勢以去。梁翊婷指，保存實力已成為民主派各光譜間的共識，並要透過做好社區工作來實踐。她提到，自己從事地區工作感受最深的，就是很多人即使宣傳設計美輪美奐，但最終是否獲得民意支持的關鍵，仍然是處理大眾最關心的日常生活，由社區規劃、保障生活和工作做起，「能幫的人愈多，民眾就愈知道你工作背後是做好事，這就是我們背靠的力量。」

上任區議會剛過一年，民主派區議員均表示受制於政府當局不配合，難以推動工作。梁翊婷舉例指，觀塘區議會曾計畫推出資助私人樓宇作霧化消毒，但到快將批出撥款之時，民政事務總署突然以政府已推出防疫措施為由，拒批撥款。

近期觀塘交通擠塞問題備受關注，梁翊婷亦在《香港01》撰文分析，提出建議。她指，當區議會工作無法從大事着手，亦能先由小事做起。她舉例指，自己其中一個建議是擴闊迴旋處道路，那她就找地域權限的部門處理，考慮移除花槽。（羅君豪攝）

那要怎麼辦？梁翊婷認為應做的工作，不會做不到，她會在有限的空間下，尋找辦法解決問題。近期觀塘交通擠塞問題成為不少年輕人關注的話題，有Youtuber二次創作改歌詞及指MV，梁亦在《香港01》撰文，詳細分析問題原因，解構政府方案的弊病，並提出自己的建議。她指，自己過去一年在區議會針對區內交通擠塞、重建有不少工作，已發現有巴士出入口問題可改善、觀塘道塞車問題亦有望解決等。

梁提到，雖然區議會工作受限不少，例如會被質疑議題涉全港性被阻討論，但區域性工作亦有不少，當無法從大事着手，亦能先由小事做起。她舉例指，自己其中一個建議是擴闊迴旋處道路，那她就找地域權限的部門處理，考慮移除花槽；重建計劃如被拒批，便從一枝街燈開始做起，相信「積少成多」之下，市民大眾始終會見到。