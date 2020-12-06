羅健熙高票當選民主黨主席　歷來最年輕　林卓廷梁翊婷任副主席

民主黨今日（6日）舉行周年大會，改選中央委員會和紀律委員會，原副主席羅健熙在無競爭下當選為新任的民主黨主席。據了解，羅健熙以231張信任票高票當選，有黨員形容票數反映黨友對羅「極高信任」。 民主黨副主席出現三人之爭，「少壯派」觀塘區議員梁翊婷、沙田區議員冼卓嵐與前立法會議員、冼卓嵐「師父」林卓廷角逐兩個副主席空缺，最終由林卓廷及梁翊婷當選副主席。 據現場消息指，林卓廷和梁翊婷分別以170票和140票當選民主黨副主席，另一參選人、沙田區議員冼卓嵐以109票僅負。

民主黨選出新一屆領導層，羅健熙（中）成為歷來最年輕黨主席，林卓廷（左）、梁翊婷（右）當選副主席。（余俊亮攝）

胡志偉、尹兆堅交棒 當選中委

民主黨今日舉行會員大會，改選中委會，民主黨核心領導層「大換班」。36歲的羅健熙以高票當選黨主席，本身是黨內「南區三寶」之一的羅數年前已被視為黨內接班人，他擔任副主席期間為民主黨推動「黨政分家」，雖然最終未能成功，但反映其思維進取。

2017年適逢香港回歸20周年，他亦替民主黨撰寫香港前途決議文《站在歷史巨人肩上——民主黨對香港與中國關係的回顧及展望》，回應當時冒起的本土思維，並為民主黨思考前途與方向。



完成正副主席選舉後，將選出餘下22名中委成員，原黨主席胡志偉、副主席尹兆堅將會「交棒」，不再出任民主黨領導層，角逐中委，元老李永達、秘書長張賢登、前立法會議員黃碧雲亦未有報名參選中委。

胡志偉、尹兆堅、葵青區議會主席單仲偕等資深黨員成功當選中委，多名少壯派包括「民主青年」主席陳堡明、觀塘區議員鄭、景陽、東區區議員周卓奇、蘇逸恒、屯門區議員黎駿穎亦成功當選。參選中委的九龍城區議員郭天立、資深黨員徐漢光和徐維奇則低票當選。

民主黨新一屆領導層

林卓廷當選黨副主席。（盧君朗攝）

民主黨觀塘區議員梁翊婷當選黨副主席（右）。（資料圖片／盧翊銘攝）