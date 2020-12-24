區議員除夕組議政平台　羅健熙：黨友有猶豫　公民黨參與興趣不大

由多名本土派區議員牽頭組成的「公民議政平台」將於大除夕（31日）正式成立，平台將向全港區議員派出邀請信，邀請他們加入議政平台。綜合各方消息，多名議政平台籌委近日辭去籌委職務，包括公民黨黃大仙區議員劉珈汶、民主黨葵青區議員韓俊賢及沙田區議員周曉嵐，據悉亦有接近抗爭派的區議員辭去籌委職務。 民主黨主席羅健熙接受查詢時表示，該黨未商討會否參與議政平台，但坦言從他與黨友交流中，感覺到黨友對加入平台有較多猶豫，例如不知道平台的實際運作和「搞成點」，又認為在《國安法》通過後，公民社會、不同團體和政黨也應該化整為零，未必適合在現階段建立一個「大平台」。有公民黨中人向《香港01》表示，該黨對加入平台無興趣，又認同有說法指區議員建構全港議政平台，或很大機會觸及《國安法》「紅線」，坦言參與議政平台或等同自投羅網。

今年6月6日，十八區區議會聯席會議通過成立「香港公民議政平台」

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涂謹申指平台或與DQ有關

由屯門區議員李家偉、元朗區議員王百羽等區議員擔任籌委的公民議政平台，於本月31日正式成立，據了解，議政平台自今年6月起，籌委會已召開五次會議，商討議政平台的組成、章則及未來運作等事宜，籌委會本身約有20人，當中包括民主黨沙田區議員周曉嵐、葵衣區議員韓俊賢、公民黨劉珈汶。議政平台以「1+5」的結構組成，在全港公民議政平台之下設5個地區平台，分別是港島區、九龍西、九龍東、新界東和新界西，予當區的區議員和民意代表加入。

議政平台即將成立之際，政圈傳出人大或出手「DQ」區議員。及至近日，劉珈汶和韓俊賢宣布辭去籌委職務。劉珈汶在聲明指表示，籌組議政平台的半年間，與民主派不同版塊的成員積極商討及互相交流，或許政治理念不大一致，然而殊途同歸，她深切體會到大家在民主路上的堅持、付出與貢獻，同時亦獲益良多，形容此刻她「功成身退」，並於昨日正式退出公民議政平台籌委會。她說，公民黨就是否加入議政平台仍在商討的階段，感激公民黨在她擔心作為議政平台籌委期間，給予空間與支援。

辭任籌委的韓俊賢表示，在商討過程中，不同光譜及板塊互相討論，確實有着互相學習與扶持之空間，惟因個人因素，並經與葵青區另一位推派代表討論後，決定於今天（24日）辭去籌委職務，「我相信，在民主路上必然有着大家，在不同崗位上的努力，與此同時，亦再感謝葵青區其他同事之信任。」周曉嵐亦表示，他今天與韓俊賢同樣因個人原因退任地區聯絡的角色。

民主黨前立法會議員、油尖旺區議員涂謹申下午在Facebook發文，直指他覺得人大常委會忽然傳出DQ區議員等消息，與最近的議政平台可能有關，形容這個平台「確實有不少風險」，「北京要找一個『國安法實施後』的基礎去DQ區議員，這個平台確實有不少風險！」有區議員留言表示認同涂的講法。

民主黨前立法會議員、油尖旺區議員涂謹申下午在Facebook發文，直指他覺得人大常委會忽然傳出DQ區議員等消息，與最近的議政平台可能有關。（盧翊銘攝）

羅健熙倡化整為零

民主黨主席羅健熙接受查詢時表示，該黨未商討會否參與議政平台，坦言從與黨友交流中，感覺黨友對加入平台有較多猶豫，包括不知道平台的實際運作和「搞成點」，又認為在《國安法》通過後，公民社會、不同團體和政黨也應該化整為零，而非化零為整，認為當下未必適合建立一個「大平台」。

有公民黨中人表示，該黨對加入平台無興趣，認為建構全港議政平台或很大機會觸及《國安法》「紅線」，參與議政平台或等同自投羅網，將自己變成政權重點打壓的對象。該領導層解釋，議政平台成立過於倉促，未有向其他區議員提供足夠的資料，也沒有充足的討論，不應「急就章」成立議政平台。