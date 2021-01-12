擬設紅黃牌制　重罰「行為極不檢點」議員　謝偉俊：交秘書處研究

立法會議事規則委員會今天（12日）召開閉門會議，委員會主席謝偉俊在會後表示，指委員會原則上委員會同意參考英國下議院，引入俗稱「紅黃牌」的制度，就議員極不檢點的行為下制訂罰則。 謝偉俊解釋，「紅黃牌」制度初步只適用於立法會大會、財委會及內委會，秘書處和法律顧問將就條文修訂進行研究，諮詢全體議員後盡快推行，故目前未有實際落實新議規的時間表。

謝偉俊解釋，「紅黃牌」制度初步只適用於立法會大會、財委會及內委會。

梁美芬冀本屆立法會完成修規

民主派總辭近三個月，建制派密鑼緊鼓為修改《議事規則》而努力。議事規則委員會主席謝偉俊表示，委員會原則上委員會同意參考英國下議院，引入俗稱「紅黃牌」的制度，就議員極不檢點的行為下制訂罰則。被問到何謂行為極不檢點，謝偉俊指根據現行《議事規則》，衝擊主席台等行為已合乎行為極不檢點的定義。

議規會委員梁美芬表示，議規會今天就「紅黃牌」制度終於有所突破，她指這次是她加入立法會和議事規則12年以來，討論得最具體、最深入的一次。梁美芬說，委員會對引入「紅黃牌」形成了一定共識，也同意應研究如何修例去扣薪。

梁美芬表示，希望今屆立法會能完成相關議規修訂，「令日後存心破壞會議進行的議員要付出代價，更重要是建立一個漸進式的罰則階梯，提高《議事規則》的阻嚇力，撥亂反正，還市民一個健康、理性、文明的立法會。」

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梁美芬又說，她自2008年加入立法會，「目睹有議員在莊嚴議會內掟出第一隻蕉後，就認為《議事規則》只能將議員驅逐離場罰則太輕，罷免議員的門檻又非常高（須得到三分之二在席議員贊成）」，因此她提倡參考英國下議院做法，禁止嚴重違反議事規則的議員參與會議一段時間，「停賽」期間要扣人工，再犯的話「停賽」期就更長，即俗稱的「紅黃牌」制度。

梁認為，近年議員用肢體衝突、污穢物打斷會議的行為變本加厲，導致立法會不時要報警處理，情況極不理想，因此立法會需要有能力自己執行「家規」，不能事事麻煩警方。