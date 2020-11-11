人大DQ｜廖長江：立法會不會變橡皮圖章　將續修改議事規則

特區政府宣布根據全國人大常委會決定，宣布公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及會計界梁繼昌四名第六屆立法會議員，即時喪失立法會議員資格。 立法會建制派議員舉行記者會回應事件，建制派「班長」廖長江表示，人大常委會有權對《基本法》及國安法在實施過程中遇到的憲制性問題作出處理，強調人大決定具有憲制地位和法律效力，政府必須執行。 廖長江指，民主派議員過往逢中必反，把所有事做得太絕而弄到今日地步，建制派並不樂見，亦感到遺憾和失望，但並不感到意外，因這是中央在法、理、情之中保障「一國兩制」的必然舉措。

對於泛民主派總辭後，剩下41名建制派議員在立法會，廖長江強調，立法會不會變成橡皮圖章，亦不會只剩下一把聲音，他提到建制派有6個版塊、4名獨立議員，又舉例說不相信何君堯會完全聽他說話，謝偉俊亦未必會聽民建聯說話。

至於會否續修改內部守則及議事規則，廖長江回應說，建制派一直考慮修改議事規則，不會因為民主派提出總辭而放棄有關工作，「應做就會做」。

民建聯主席李慧琼表示，不少黨派早前對政府的決定，例如兩元乘車優惠問題、政府開位撥款等均有不同意見，更曾令政府撤回撥款，強調議員會一如既往，審慎檢視政府提交的項目。