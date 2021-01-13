陳肇始：正研究商場是否提早關門　已不斷催促科興提交疫苗數據

新冠肺炎第四波疫情襲港，食物及衞生局局長陳肇始今天（13日）出席立法會會議時，被追問會否進一步推出措施規管私人社交聚會。陳肇始表示，有關規管跨家庭私人聚會，政府仍在研究當中，指有關情況複雜，執法上有困難。 她又指，有專家建議商場等處所提早關門，當局正在研究。對於科興疫苖在巴西的有效率僅五成，陳肇始指， 政府已不斷催促藥廠提交資料。

民建聯黃定光指，在過去的聖誕和元旦，有不少家庭參與家庭聚會，增加病毒傳播風險。（李澤彤攝）

陳肇始：有專家建議商場提早關門

民建聯黃定光指，在過去的聖誕和元旦，有不少家庭參與家庭聚會，增加病毒傳播風險，又指農曆新年即將來臨，他問到政府何時完成規管私人聚會的研究工作。

陳肇始表示，有關規管跨家庭私人聚會，政府仍在研究當中，指有關情況複雜，執法上有困難。她提到，有專家建議商場等處所提早關門，當局正在研究，又指疫情放緩，但近期有點反覆，故政府會在追蹤和檢測加大力度，希望市民自律。

社交距離措施 再延續至1月20日▼

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經民聯盧偉國問到政府會否推行全民強制檢測，陳肇始稱，政府一直嚴陣以待，多管齊下遏止疫情，為應對不斷變化疫情，政府參考了世界各地專家的建議，強調在病毒檢測上，會繼續透過擴大需檢必檢、應檢盡檢和願檢盡檢，達致早識別、早隔離、早治療的目標。

她又指，自11月中至1月6日，共有196萬人完成病毒檢測，找出3477個陽性個案，病毒感染率為0.18%，強調政府將會加強突擊執法，以顯示執法決心。

盧偉國又問到，有報道指科興疫苖在巴西的有效率僅五成。陳肇始表示， 政府已不斷催促藥廠提交資料，又指政府掌握有關科興疫苖的新資訊，也是來自傳媒和其他國家的報告，強調政府取得最新資訊後，會第一時間提供資訊，確保資訊公開、透明。

實政圓桌田北辰不滿陳發言太長，令議員沒有機會質詢，向立法會主席梁君彥提出規程問題。（李澤彤攝）

梁君彥一度誤稱田北辰為「田北俊」

根據立法會會議議程，一條口頭質詢連問連答20分鐘，陳肇始花逾10分鐘回應，實政圓桌田北辰不滿陳發言太長，令議員沒機會質詢，向立法會主席梁君彥提出規程問題，「12個人等緊（發言）喎依家，剩返幾多時間（質詢）？」。梁君彥一度將田北辰誤稱為「田北俊議員」，又指若田北辰「唔出聲」，「或者多個人會答到」。田北辰隨後再度提出規程問題，「11個人等緊問嘢，cut咗佢（陳肇始）啲時間可唔可以，俾其他人問下。」

麥美娟指，本港疫情持續多月仍未受控，不少市民表示政府推行「禁足令」和全民強制檢測以換取感染個案清零，質問當局有否就感染個案清零訂立路線圖。（李澤彤攝）

建制促推強制檢測 陳肇始：自願檢測更合適

工聯會麥美娟指，本港疫情持續多月仍未受控，不少市民表示寧願政府推行「禁足令」和全民強制檢測以換取感染個案清零，質問當局有否就感染個案清零訂立路線圖，並制訂各階段抗疫工作的具體時間表，以及研究如何將推行全民檢測和禁足令對市民生活的影響減至最低。

陳肇始表示，要有效實行全民強制檢測需要禁足令配合，但市民是否願意配合成疑，日常供給亦是另一問題，認為目前應精準防控，針對有風險人士進行強制檢疫，配合更廣泛的自願檢疫是更為合適的策略。

麥美娟批評，政府進行防疫工作的確是「好辛苦、好忙」，但不是「做得好」，追問政府訂下甚麼抗疫指標，若至今無法清零，是否代表政府的政策失敗。 陳肇始稱，政府一直檢視內地或其他國家的成功經驗，因應外地出現病毒變種的情況，不斷加強和更改防疫措施，未來亦會加強在病毒檢測和尋找緊密接觸者的工作。

經民聯吳永嘉提到，現時應用程式「安心出行」只有40多萬人使用，批評政府沒有為市民提供誘因，建議政府將新冠肺炎檢疫陰性結果等證明加入「安心出行」之中，容許持相關證明人士在進入政府運動場所、到戲院看電影等。陳肇始指，當疫情緩和至政府可放寬社交距離措施時，相關方向值得探討，各政策局會繼續與持分者溝通。