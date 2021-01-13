何君堯批陳肇始回應經常重覆：如「壞咗嘅留聲機」　建議提早退休

立法會今日（1月13日）處理多項關於抗疫政策的質詢。多名議員向食物及衞生局局長陳肇始問及抗疫工作的指標、強制檢測、屋邨水渠處理等問題。陳肇始的回應引起多名建制派的不滿，其中何君堯形容，陳肇始回應經常重覆，如同一部「壞咗嘅留聲機」，又指如想不清楚全民強制檢測問題，建議她提早退休。

田北辰促承諾安排患者家人24小時檢疫

民建聯柯創盛先問到，九龍東是疫情重災區，屋邨經常有水管故障、修理完都有滲漏等問題，進度又緩慢，問局長有沒有督促部門盡快處理。陳肇始表示，九龍東公共屋邨經房委會初步檢查後，發現大部分渠管狀況良好。政府亦會擴展須檢必檢的範圍，盡可能做到「小區清零」。

實政圓桌田北辰指，政府應學習內地訂下明確時間指標，例如承諾在24小時內安排確診患者的同住家人檢疫，如果陳肇始拒絕訂下目標，難以支持對方繼續出任局長。

社交距離措施 再延續至1月20日▼

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陳肇始表示，本港沒有內地的制度優勢、大數據等便利，要靠人手打電話追蹤，如確診者未能提供資料，追蹤會有困難。她承諾，政府取得確診者家人聯絡資料後會於24小時內安排其進入檢疫中心，又指當局已加大檢測能力。

何君堯追問期間表示，政府抗疫政策「唔嗲唔吊」，陳肇始於立法會的回應經常重複，就像「壞咗嘅留聲機」，唱片卡住，不斷重複播放。他認為如現有抗疫措施未見成效，應推行全民強制檢測，質疑陳肇始到底是否敢於決定強檢，還是要其他官員決定。他又問到，如果陳肇始想不清楚全民強制檢測的問題，會否考慮提早退休。