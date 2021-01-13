新冠肺炎疫苗｜聶德權：接種人數難估計　市民看法隨時間疫情改變

港人最快下月起可接種疫苗，公務員事務局局長聶德權今早（13日）接受新城財經台訪問時重申，復星/BioNTech疫苗最快下月到港，阿斯利康疫苗則料於第二季底抵港，科興疫苗則正爭取盡早來港， 聶德權表示，政府會於本月內完成籌備工作，若疫苗於下月順利到港，最快可安排市民在農曆新年後接種疫苗。

公務員事務局局長聶德權今早（13日）接受新城財經台訪問時表示，重申復星/BioNTech疫苗最快下月到港。（資料圖片）

聶德權在節目上表示，會安排四個地方接種疫苗，包括在每區設立最少一間社區疫苗接種中心，院舍外展服務、私家醫院及診所。他指，基於疫苗的冷藏限制，市民的接種地點，會決定接種的疫苗。他舉例，BioNTech疫苗須儲存在零下70度的環境中，故會安排在社區中心接種。

僅37%市民願意接種疫苗 聶德權：調查去年7月進行

中大醫學院昨日公布一項去年7至8月調查指，僅37%市民願意接種疫苗。聶德權表示，調查去年7月進行，相信市民看法隨時間及疫情有變化，目前難料本港接種人數。他強調，所有在港疫苗經專家審核，「看疫苗數據，以科學為本」，並獲政府批准可緊急使用，在多重把關下，確保具品質及安全有效。

至於市民關注接種疫苗涉及的私隱問題，聶指，每年本港有季節性流感疫苗接種，政府設立電子病歷系統，故保安問題已解決，但未來防疫措施、檢疫政策會否有改變，則仍待專家研究。 被問到會否要求市民同時強行檢測、安裝「安心出行」流動應用程式及接種疫苗，他則指，三個防疫措施都重要，政府會視乎數據及效果，從而制定有效的防疫檢疫措施。