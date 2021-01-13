法官練錦鴻要求黃口罩離開法庭　賢學思政街站促市民寫投訴信

區域法院法官練錦鴻早前審理前年9月九龍灣淘大商場非法集結案時，要求辯方律師及旁聽者更換黃色口罩，否則不能繼續留在法庭。 學生政治團體賢學思政今日（13日）在旺角擺街站，邀請路過市民撰寫投訴信，投訴練錦鴻。賢學思政成員全部戴上黃色口罩，強調黃色口罩無罪，質疑家屬為何不可戴黃色口罩旁聽審案。

賢學思政召集人王逸戰表示，他們已印發500份投訴信，供市民填寫，收集後會親自代為遞交。他指，賢學思政先前亦曾就裁判官鄭紀航發起投訴，後來該法官亦因調職而較少接觸政治敏感的案件，強調投訴並非無用。不過，去年底總裁判官曾裁定，針對鄭紀航的三項相關投訴並不成立。

賢學思政發言人朱慧盈認為，目前法庭判決受審者有罪與無罪已無關法治，而是單純由法官決定，判案只取決於審案的法官本身是否公正，批評本港法治已死。她質疑練錦鴻的決定有違本港既有自由，呼籲市民多關注事件。

終審法院首席法官張舉能早前原則性地回應事件指，認為香港是自由社會，穿甚麼顏色的衣服和口罩並無問題。（資料圖片／余俊亮攝）

早前，練錦鴻在法庭透過書記，要求在法庭內戴黃色口罩的辯方律師及旁聽市民離開法庭，更換其他顏色的口罩後，才可回到法庭，最終只有辯方律師更換口罩，回到庭上。

練錦鴻亦在庭上表示，當時在場身穿黃背心的記者阻延了受害人離開，稱他們亦有份構成暴動。記協事後發聲明反駁該指控。

終審法院首席法官張舉能早前原則性地回應事件指，認為香港是自由社會，穿甚麼顏色的衣服和口罩並無問題。