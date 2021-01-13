陳茂波指正商討科技園承租深圳福田科創園部份地方　讓港企使用

港企要發展科技事業，與深圳科企合作是其中一個可行方向。財政司司長陳茂波今日（13日）在中華總商會論壇視像致辭時，透露港府正與深圳商討，由香港科技園公司承租深圳福田科創園區商部份地方，供有興趣開展大灣區業務的機構和企業使用。

陳茂波指，港深兩地只要發揮彼此優勢，協同發展，便能組成涵蓋上、中、下游的創科產業鏈，將大灣區發展成為國際科技創新中心。

疫情打擊本港經濟，陳茂波說，可以預期，疫情過後，消費行為、企業生產以至不少商業模式都可能出現結構性轉變。數據化管理、線上營銷及物流配送等，都隨之而變得越來越重要，這些例子說明人們要認清及思考的是疫情後的新常態。

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預計本港經濟下半年可改善

他預計，本港經濟上半年仍面對較大挑戰，下半年可望漸有改善，但復蘇的速度和力度取決於多個內外因素。

外圍方面，內地經濟料會強勁增長，是支持香港經濟的最強大後盾。至於其他主要經濟體如果疫苗有效和被廣泛接種，經濟在下半年也應會明顯復蘇。不過，旅遊業估計還需要一段較長時間才能恢復。另外，中美之間仍存在不少分歧，相信兩國關係往後的演進仍會影響環球的經濟和金融市場。

本港方面，盡快平定本地疫情是當務之急。陳茂波指，隨着疫苗廣泛接種，社會環境安全穩定，本地經濟的復蘇動力可望在下半年顯著增強。