本港經濟首次連續兩年負增長　陳茂波冀下半年呈較強復蘇動力

財政司司長陳茂波今日（3日）在網誌表示，本港經濟在過去兩年先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，是有紀錄以來的首次。 踏入新一年，他估計上半年仍面對較大挑戰，下半年則可望呈現較強的復蘇動力，全年計經濟料恢復正增長。

財政司司長陳茂波表示，本港經濟在過去兩年先後受到中美關係緊張、本地社會事件，以及新冠肺炎疫情的接連衝擊，連續兩年呈負增長，是有紀錄以來的首次。（資料圖片 / 李澤彤攝）

跨境人員流動和旅遊活動 要較長時間才能恢復



陳茂波提及，在有效控制疫情前，較大力度的防疫措施無可避免需要持續，對本地消費氣氛及經濟活動難免構成壓力；而跨境人員流動和旅遊活動亦可能需要較長時間才能恢復，企業暫時仍面對嚴峻的經營環境，就業及收入情況在短時間內也難有明顯改善，意味在今年上半年經濟仍會面對較大的挑戰。

疫情變化是經濟復蘇關鍵變數

他認為，隨著不同層面的防控疫情工作發揮效用，疫苗又能按預期逐步廣泛接種，疫情管控效果將可望逐步提升，本港經濟的復蘇動力可望在下半年顯著增強。不過，經濟復蘇的速度和力度取決於多個內外因素，其中疫情變化將是最關鍵的變數。

在從疫情中恢復過程，陳茂波指仍面對不少潛藏風險，例如中美關係發展等，故必須保持警惕，保持公共財政的穩健及可持續性，謹慎控制開支。

「宅經濟」為互聯網相關行業帶來機遇

此外，陳茂波表示，居家抗疫衍生居家工作、居家學習和居家娛樂的模式，遂出現「宅經濟」，為互聯網相關行業帶來機遇，但同時對傳統行業帶來挑戰，故認為企業須善用資訊科技平台及系統應用，才能在經濟恢復時抓緊發展機會。

他又指，今年是「十四五」開局之年，國家的發展將以改革創新為根本動力，加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，本港只要抓緊這個大格局關鍵，準確定位，定可加速香港疫後的經濟恢復。他指出，香港是國家外循環的「中介人」和「促成者」，亦應積極參與國內國際雙循環發展，將為香港創造更廣闊的發展空間。