林鄭月娥：疫情緩和後中央大力支持重振經濟　恢復香港國際聲譽

行政長官林鄭月娥今（29日）在第十一屆「央視財經論壇•香港」的視像致辭時提到，香港是一個高度法治化、市場化、國際化的經濟體，享有「一國兩制」的獨特優勢，也是國際金融中心、航空樞紐和專業人才庫。在國家新發展格局下，香港可進一步強化在國際循環中的「中介人」角色，包括助力人民幣國際化和擔當內地企業的國際融資平台。 另一方面，香港企業和專業服務提供者可以聚焦內地市場，把握商機。林鄭認為香港特區應該繼續發揮「一國兩制」的優勢，以粵港澳大灣區發展為切入點，積極成為國內大循環的「參與者」和國際循環的「促成者」；發揮好這雙重角色將為香港經濟帶來源源不絕的動力。

林鄭月娥指，面對前所未有的新冠肺炎疫情威脅，在全國人民的努力下，內地成功控制疫情，經濟快速反彈；中央政府提出國內國際雙循環的新發展格局，更展現了國家自強不息，與世界始終相連的視野。

林鄭又指，過去一年多，香港經濟雖然承受多重打擊，政治和社會情況受到嚴峻挑戰，但香港的金融系統表現了非凡韌力，股票市場暢旺，銀行有序運作，資金不斷流入。她指中央一直支持香港鞏固及提升國際金融中心地位，通過多項金融「互聯互通」的政策措施，既助力內地資本市場對外開放，也擴大了本港的金融業務，最近中央同意把香港上市未有盈利的生物科技公司和內地科創板股票納入「互聯互通」的選股範圍，以至加快落實「跨境理財通」，都是雙循環的具體實踐，也是結合創科、便利創新的多贏方案。

最後她強調，香港目前最重要的工作，仍然是嚴控新冠肺炎疫情，特區政府一定會全力以赴，「在疫情緩和後，我們會在中央的大力支持下重振經濟，重整社會秩序，恢復香港的國際聲譽和重建市民對政府的信任，讓香港重新出發，再創高峰。」