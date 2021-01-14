政壇諸事町︱陳梓維區務轉介競選對手　葉傲冬：唔知點解佢咁得意

現屆區議會由民主派主導，不過部分地區法團傳統上和建制派關係較密切，不少區議員都反映地區工作諸多阻滯。佐敦南區議員陳梓維「發明」出一種極具創意的解決方式——找對家幫忙。 陳梓維今日（14日）凌晨於社交網發帖，指收到一宗居民投訴，但由於管理處拒絕通知法團，自己又沒有該法團的聯絡電話，採用了一種「非常手段」，通知前競選對手、民建聯葉傲冬。 帖文一出，引起網民以及建制派人士批評。多人指出，如果地區工作遇到阻滯，應該努力摸索學習，而非白白將表現機會交給建制派。陳梓維回應《香港01》記者指，帖文的表達方式有不足，自己有一直循其他方式跟進個案。

建制派瘋狂抽水：只有陳梓維先可以超越陳梓維

陳梓維表示，收到街坊投訴指佐敦寶發大廈外牆有不明大幅污跡，並且傳出異味，擔心是糞渠滲漏，尤其近日佐敦也出現多宗新冠肺炎確診，如不處理可能導致病毒傳播。陳向管理處詢問，對方拒絕就此事通知法團，而他沒有該法團聯絡電話，於是用一種「無人會用方法」，即通知「對家」、油尖旺區議會前主席葉傲冬。

陳梓維更指，為慎防「對家將投訴當成自己工作」，因此發帖「立下證據」，以示自己有跟進個案，兩星期後會再巡視一次，如果並未清潔或無人通知法團，會進行下一步行動。

於帖文下方有大批網民留言，有人提醒指：「你搵民政署，聯絡主任有晒電話，你射個波去HAD（民政事務總署），仲有打去屋宇署同食環署，唔識跟學下點跟，而唔係俾對家葉傲冬跟㗎。」該網民又指，陳梓維可以再進一步了解管理處拒絕通知法團的原因。即使角色所限做不到甚麼，也需要努力解決事情，各有各做，而不是讓居民「甜頭就問DAB（民建聯）攞，有屎就搵你嚟搞」。

民建聯立法會議員張國鈞於社交網稱：「唔好唔記得反對派同攬炒派本質上只係搞破壞，搵佢哋搞建設嘢根本係緣木求魚。」陳克勤則笑稱：「只有陳梓維先可以超越陳梓維。」又諷刺道「真係辛苦你喇」。新民黨成員李梓敬則稱「小黃人出糧，正常人做嘢」。

陳梓維回應：表達手法有改善空間

陳梓維回應《香港01》記者查詢指，一向有用不同方式跟進事件，包括聯絡民政署、於寶發大廈外擺街站等，要求法團回應。他指，自己並不認識寶發大廈法團成員，但見寶發大廈法團管委會會議，過往是在葉傲冬個人辦事處召開，相信葉與該法團相熟。

陳梓維承認，帖文的表達手法有改善空間，可能予人「推卸責任」的觀感，以及讓建制派有「抽水」機會，會繼續用盡各種方法跟進個案。

陳梓維其後再於fb發帖回應，指當時大廈管理員「反指何解不通知民建聯」，於是想起民建聯標榜「為街坊」、「為地區工作」，於是代為通知。他強調，通知民建聯只是跟進工作的其中一項，自己亦有作其他跟進，包括去信通知法團，承諾「定必持續跟進區內工作，做好當區區議員的本份」。

葉傲冬：唔知點解佢咁得意交俾我

葉傲冬回應查詢時表示，昨日下午5時許，辦事處收到陳梓維的轉介，「唔知點解佢咁得意，會將個個案交俾我」。他指，不揣測陳梓維這樣做的原因，但他作為地區工作者，收到任何關於社區事務的轉介都會積極跟進。

法團方面，葉傲冬指過往擔任區議員12年，和法團有緊密接觸是很平常的事，因此部分區內的法團都會在他的辦事處開會，形容情況十分平常。該辦事處過往是他的議辦，離任區議員後與民建聯合租，現時供其日常做地區工作。

油尖旺同區區議員：同懲罰返選民轉頭無分別

有不願具名的民主派同區區議員指，其實遇到類似的情況，大可以聯絡民政署的大廈管理聯絡主任協助，再者食環署和屋宇署收到類似的投訴都會跟進。該區議員認為，陳梓維的做法反映出其連基本常識都沒有，更指：「選到啲咁嘅民主派真係喊三聲，同懲罰返選民轉頭無分別。」