全國政協副主席梁振英次女梁齊昕,近年少有在Facebook發文,今(5日)卻突然分享一宗由「HK01.COM」發出的車禍新聞,又指「我們最好的朋友之一出了車禍希望你安息」,令一眾網友嘩然。後來,她再發另一文表示「Virus/ was hacked !! Sorry to everyone who was tagged. I didn’t make such a post !! Apologies !!」,原來是Facebook被黑客入侵,向被「點名」的朋友致歉。