政壇諸事町｜特朗普Twitter被關　建制「提議」：不如用TikTok？

美國總統特朗普支持者因不滿大選結果衝擊國會大樓，引起軒然大波。社交平台Twitter審視特朗普最近的帖文，以及相關情形之後，認為相關帳戶可能引發進一步的暴力，決定永久中止特朗普的帳戶。 特朗普Twitter帳戶被關閉消息一出，隨即引來香港不少政界人士關注，今(9日)紛紛在Facebook轉載消息「抽水」。當中工聯會立法會議員陸頌雄建議：「侵侵不如考慮用tiktok。」。熱血公民立法會議員鄭松泰則指今次是「美式河蟹」。

民建聯副主席陳克勤在Facebook指，用Twitter發跡的特朗普，今次被Twitter狠狠「制裁」，「真係應有此報，以後應該無咁多Fake News (假新聞）囉。」民建聯立法會議員張國鈞質疑美方「講一套做一套」，「又話民主大國好尊重好保障言論自由？點解要刪人post封人acc滅聲？呢啲係咪反對派平日所講嘅政治打壓？限制言論自由？」

行政會議成員、資深大律師湯家驊在Facebook轉載相關新聞，並稱：「不知這是否首次有在任國家領袖受此『厚待』。」欲轉型為KOL的新民黨成員李梓敬在Facebook譏諷特朗普走上絕路了。

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