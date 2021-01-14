WhatsApp改私隱條款　陳恒鑌促修例規管　民建聯黨友：會多用微信

WhatsApp更新用戶政策，觸發社會平台「移民潮」。民建聯立法會議員陳恒鑌今天（14日）表示，政府應藉是次機會，修改《私隱條例》規管社交平台處理用戶個人私隱資料的安排。 其黨友葛珮帆日前接受傳媒訪問，表明處理敏感資料時會處理WeChat。行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞昨天（13日）接受《01》查詢時，更批評WhatsApp更新私隱條例，取得用戶過多資料，做法過分、強權，未來會多用微信。

張國鈞表示會多用微信。（資料圖片/張浩維攝）

陳恒鑌指，人與手機的關係可謂形影不離，社交平台更成為人們的必需品，指WhatsApp更新用戶政策，觸發「逃亡潮」，令很多朋友關注私隱的保障。

陳恒鑌指出，香港的《私隱條例》並無條文規管社交平台，在歐洲等國，有「十足」條例規管社交平台處理私隱安排，認為政府應藉是次機會，修改《私隱條例》規管社交平台處理用戶個人私隱資料的安排，令市民既可放心使用社交平台，私隱亦可得到保障。

葛珮帆早前接受傳媒訪問，稱 WhatsApp、WeChat 一直「兩邊用」，若現在發送保密資訊，會改用 WeChat 來傳送。

張國鈞認為，WhatsApp更新私隱條例，取得用戶過多資料，做法過分、強權，但始終大多數香港市民也用WhatsApp，難以在一時三刻改變，自己亦未有打算轉用Signal和MeWe。他說，自己未來會多用微信，而很多朋友早已不信任WhatsApp，「喺WhatsApp只會講風花雪月，喺WeChat（微信）先會講正經嘢。」但他坦言，港人不習慣使用微信、微博等內地社交媒體，在微博較難接觸選民，「支持者都喺facebook」，相信短期內也會繼續在facebook與市民互動。