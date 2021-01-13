WhatsApp改條款資料送facebook　私隱專員：疑團多但暫不違法

近日通訊軟件WhatsApp大規模更改使用條款，將用戶資料轉送母公司facebook使用。民建聯今日（13日）遞交請願信，促請個人資料私隱專員公署跟進，檢視有關修訂有否違反本港私隱條例。民建聯副主席陳學鋒指，該黨已決定不再使用WhatsApp作重要通訊，惟一般工作會繼續使用，亦不會罷用facebook。 新任私隱專員鍾麗玲表示，暫無充足資訊顯示純粹因為相關新條款，就違反《私隱條例》問題，但強調條款有不少未明朗之處，市民應仔細考慮條款，決定是否接受；同時，公署亦已去信該公司，要求進一步解釋新條款未明之處，例如為何針對商業通訊的改變要涵括所有一般用戶。

民建聯表示，facebook方面單方面修改政策及條款，收集並轉送的個人資料廣泛，例如用戶ip位址、定位位置等。他們促請私隱專員公署檢視改動有否違反香港私隱條例，又相信新條款對英國、歐洲國家有豁免，懷疑是當地保障私隱的條例比本港更好，希望本港保障私隱的法例修訂更嚴格，與及要求公署研究，是否有過份收集個人資料。

鍾麗玲見記者表示，前日已發稿提用戶小心考慮，應先清楚了解有關條款，考慮是否提供有關資料。她呼籲，用戶如不同意新條款，應做好備存，建議家長為使用該程式的小孩及年輕人作適切考慮。

鍾麗玲表示，她已去信總公司表達關注，提出4項建議：1、充分向用戶解釋新條款安排，涉及的資料及如何使用；2、將用戶考慮時間延後，讓用戶充分考慮新條款；3、考慮為並無相關社交平台帳戶的通訊軟件用戶豁除新條款；4、考慮為未接受新條款用戶，提供繼續使用的可行方案。

近日通訊軟件Whatsapp大規模更改使用條款，將用戶資料轉送母公司facebook使用。

公署去信facebook總公司要求解釋

鍾麗玲強調，歡迎有關公司進一步解釋，認為新條款仍有不少疑團，例如更新內容關乎商業通訊，不明白為何所有用戶包括在內。她又指，更新的「常見問題」列明母公司不得檢閱通話、分享通訊錄給母公司，但其實未有講明實際上會分享甚麼資料。

不過，鍾麗玲表示，公署只是剛去信予涉事公司，暫未有回覆，有需要的話會再跟進。她亦指出，更改使用條款為該公司的商業決定，機構有權更改其條款，不是一改條款就等於違法，只是暫仍有很多疑團。

至於有部分地區獲豁免應用新條款，鍾麗玲表示不猜測相關動機，但相信是商業考慮。

鍾麗玲重申，希望該總公司有進一步澄清，相信不少市民只是朋友之間用於聯絡，又舉例指，她自己都無使用相關社交平台，質疑其通訊軟件資料，為何亦要被送往該平台。