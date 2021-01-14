葉劉晤青年評政局：民主非解決政治及社會問題的唯一選項

新民黨主席、行政會議成員葉劉淑儀今天（14日）在社交網站發文，指近日接受了兩位在英國修讀法律的年輕人的訪問，當中談及對民主政制的看法，她說：「可以想像，民主並非解決所有政治及社會問題的唯一選項。每個國家及地區也因應各自的歷史發展因素等，有不同的、適合當地的政治制度，香港也一樣。」

葉劉指，兩位年輕人向她發問的題目相當廣泛，包括民主制度、國民身分等議題，亦有談到她數天前在報章撰文、有關雙重國藉的言論。她指出，英國單方面公布讓港人持BNO透過「5+1」政策取得英國籍，違反當年《中英聯合聲明》備忘錄的協議，因此她建議執行《中國國籍法》第9條禁止港人雙重國籍，形容自己是希望藉此機會拋磚引玉，讓市民慎重考慮當中利弊。

葉劉續指，前年發生修例風波，街頭暴亂及衝突持續多時，令香港元氣大傷，至去年《港區國安法》終於正式通過及執行，社會混亂逐漸停止及回復平靜，她指示威者當時高舉的訴求之一「實行雙普選」，最終沒有達成，她質疑「普選」是否就是一個解決社會動亂的方案，「只要看看美國即將換上新總統，然早幾天國會發生致命衝突，發展到今天的局面。可以想像，民主並非解決所有政治及社會問題的唯一選項。每個國家及地區也因應各自的歷史發展因素等，有不同的、適合當地的政治制度，香港也一樣。」