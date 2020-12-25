新冠肺炎｜政府明恩樓突擊執法　區議員質疑民政局不知交樽無證明

本港新冠肺炎疫情持續，港府昨日清晨5時55分突然公布，要求明恩樓居民由6時起，出入大廈時必須出示新冠肺炎檢測結果證明，否則即屬違法。 沙田區議員丘文俊今日（25日）表示，明恩樓自爆發疫情後，有逾2,000名居民已進行深喉唾液樣本測試，衞生署指明陰性結果不會出報告通知，但政府人員要居民展示證明，導致昨晨有逾百人一度無法外出大為鼓譟，質問負責的民政局，「點解唔問衞生署拎名單呢？」

居民必須出示本月17日至21日期間，政府安排檢測的陰性結果證明方可出入明恩樓。（張浩維攝）

不反對政府採取突擊行動

丘文俊今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，不反對政府採取突擊行動，但批評民政事務局及民政處安排混亂，質疑當局與衞生署等部門「零溝通」，丘指明恩樓約3,000名住戶，九成人逾2,000名居民一早已完成深喉唾液樣本檢測，衞生署已指明不會發出陰性檢測報告，「民政處唔知驗完係無，點解唔問衞生署拎名單呢？」

丘指出，昨早6時許不少居民要出門上班，結果因無法出示檢測證明不能外出，數百名居民感到鼓噪，丘又指，居民已配合政府要求「驗口水」，但依然無法出門，稍後更有政府人員「洗樓」着居民再次檢測，「點解要搞九成人麻煩？」民政局最終於昨午澄清，只需登記者身份便可出入。

明恩樓住戶梁女士致電節目表示，不滿政府安排一時一樣，她指由於同層有人染疫，她除了「驗口水」還有到社區檢測中心採樣，因而獲取得檢測結果證明，才能輕易出入大廈，但政府人員上午要她出示身份證，下午又不需要，批評十分混亂。

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