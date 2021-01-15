公務員宣誓｜政府訂明不當表達個人言論屬違反誓言

公務員事務局今日（15日）向公務員發出宣誓及聲明通告，要求在1個月內簽妥有關文件，而部門首長級的公務員除了簽署聲明外，亦須宣誓，部門管方將另行收到通知。 文件中表示，為了加強公務員對其公職身分所帶來的期望和責任的認知，以及依《港區國安法》第6條，所有在2020年7月1日之前受聘的公務員，均須簽署聲明，承諾擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責。

限1個月內簽署及交回聲明

如有關公務員在沒有合理解釋下不理會、拒絕或不按訂明要求，於限期內簽妥和交回聲明，當局會根據個案的實際情況終止聘用。根據《公務人員(管理)命令》或有關紀律部隊法例下的機制，公務員事務局會請該人員提交申述書，再視乎申述書的內容決定是否繼續聘用該人員。

鼓動或參與暴力行為、不當表達個人言論屬違誓言

若已簽署聲明的公務員有不當行為，如鼓動或參與暴力行為，擾亂治安及公共安全、以不法手段損害執法機構的執法能力和聲譽，藉以動搖特區政府管治和施政的行為，藉此挑動社會情緒反對在任政府施政，引發社會動盪不安等，均屬違反誓言及聲明。

此外，公務員在履行職務時，若為個人政治信念或黨派政治聯繫所影響或支配，或以公職身分表達與政府立場相違背的意見，或表達個人言論時，忽略其表達的媒介、渠道、方式、對象等是否合適，導致社會人士把言論與公務員身分關連起來，令人覺得或懷疑他們在執行職務時可能會有偏袒，亦屬違反誓言。文件最後指，政府有既定機制處理違紀情況，並視乎個別個案，就不當行為採取相應的紀律行動。