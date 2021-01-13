宣誓修例擬涵蓋區議員　公民黨質疑為DQ埋伏線　余德寶：多此一舉

政府將於本年內修訂《宣誓及聲明條例》，特首林鄭月娥昨日（12日）見記者時表示，有關修例的涵蓋範圍仍在釐定中，認為區議員及選委應優先視為公職人員。 公民黨油尖旺區議會副主席余德寶今天（13日）指出，區議員在參選時已簽署表格，聲明擁護《基本法》和效忠香港特別行政區，他批評政府要求區議員再次宣誓是「僭建」和「多此一舉」，做法只是希望為取消民主派區議員資格埋下伏線。

余德寶認為，只有選民才有資格褫奪區議員資格。（李澤彤攝）

傳再取消選舉 黃文萱批輸打贏要

余德寶認為，只有選民才有資格褫奪區議員資格，政府若要求區議員再宣誓，只是想藉此DQ講真話的民主派。他又指，在前年區議會選舉，市民在票站外花一至兩小時排隊投票，就是希望透過手上一票DQ建制派，又指若政府DQ區議員，是對選民最大的侮辱，最大得益的將會是建制派，落選者將漁人得利。

路透社昨日（12日）引述消息報道指，北京正考慮徹底改變香港政治制度，包括修改立法會選舉制度，以進一步打擊民主派的影響力，料今年9月立法會換屆選舉有機會再度押後。報道又指，未來至少一年內，北京將推出更多強硬措施，防止香港再出現一年半前的混亂局面。

公民黨沙田區議員黃文萱指，香港人的選舉權和被選舉權受到《基本法》保障，批評當局「輸打贏要」，當建制派有機會在選舉中落敗，就直接改變遊戲規則。



對於全國港澳研究會副會長劉兆佳接受訪問時，建議港府設立一個包括國安公署人員的部門，負責對參選人秘密地進行審查。黃文萱笑指「佳叔一直以亂講為著名」，但她認為國安處一直進行這些秘密工作，劉兆佳所言只是將秘密審查「擺上枱」。

黃文萱指出，香港人的選舉權和被選舉權受到《基本法》保障。（李澤彤攝）

余德寶指葉劉言論加速港人移民

英國政府本月31日開始接受港人申請BNO留英計劃「5+1」方案，新民黨立法會議員、行政會議成員葉劉淑儀日前指，是時候處理港人雙重國籍問題，建議當局可提出一個確實「截止日期」（cut-off date），該日子以後獲取外國籍的港人，會被視為出於自己意願，根據《中國國籍法》第9條放棄中國籍。

余德寶指，不少街坊本身正考慮是否移民，惟葉劉的言論令很多街坊加快了移民的決定，部分甚至義無反顧放棄國籍，反問政府是否想見到港人逃離香港。

黃大仙區議員劉珈玟反駁民政事政局局長徐英偉的「區議會失效論」，他指政府將位於鑽石山的公屋用地，改劃為綠置居，惟作重大房屋政策改動時，完全沒有諮詢區議會，只以傳閱文件通知區議員，她直斥正正是徐英偉令區議會失效。