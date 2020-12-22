公務員宣誓︱梁籌庭：公僕不欲攬炒願簽聲明　政府須說明違誓後果

政府引入公務員宣誓安排，各政策局常任秘書長、政府部門首長日前已宣誓擁護《基本法》、效忠特區。公務員事務局局長聶德權早前表明，現職公務員若不簽署，會考慮用《公務人員（管理）命令》要求該人士離開公務員隊伍。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭在港台節目《視點31》上表示，若政府能在宣誓前向公務員提供指引，說明簽署有何後果等，他們不介意簽署聲明。他認為公務員都不會希望與政府「攬炒」，但認同公務員公會日後舉辦活動要更小心，又擔心日後公務員將不敢再公開評論政府施政，怕被「篤灰」而出現寒蟬效應。 立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、工聯會郭偉强指，仍未得悉宣誓詳情，但估計政府是因去年修例風波中有公務員被捕，而《港區國安法》中亦有相關宣誓規定，故才要引入公務員宣誓安排。

郭偉强認為，宣誓的意義在於18萬公務員都要被視為管治班子的一部分，甚至較建制派更支持政府，因為「大家係同一條根」，而建制派與政府只屬結盟關係。

梁籌庭認為，高級公務員要宣誓是理所當然，因為他們牽涉制定政策，但認為臨時合約員工「無乜意思」，因在合約完結後該人都會離開政府。郭偉强指，相信政府要考慮公務員宣誓涵蓋的範圍，社會亦可就此再作討論。

至於公務員在宣誓後會否影響日後移民？梁籌庭坦言公會也不知道，但相信要看個別國家做法，因在政府內服務時要宣誓是無可厚非。郭偉强表示，相信公務員及資助機構員工事務委員會在1月18日的會議上會討論公務員宣誓事宜。