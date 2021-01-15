12港人｜家屬披露探訪安排　每月可探訪兩次　惟不可送上任何物資

12港人涉偷越邊境案中，除兩名未成年者獲不起訴並送返香港，其餘10人分別被判囚7個月至3年不等，目前正在深圳服刑。正在深圳接受隔離檢疫的李子賢和郭子麟家屬，早前獲看守所告知，完成「14+7」隔離檢疫後，可以持有效核酸檢測報告，到看守所預約時間申請探訪。 李子賢家屬今日（15日）透過12港人關注組，詳述探訪安排及程序。家屬須先完成14天隔離及7天社區隔離，每月可探訪兩次，每次不多於1小時及最多3人，探訪形式為當面會見，但不能送上任何物資予當事人，包括禦寒衣物。

合共隔離21天後 再預約探訪

12港人關注組指，家屬須先完成14天隔離及7天社區隔離，預計首次14日隔離會將於1月17日完結。家屬可選擇到哪個社區作7天社區隔離，亦需自行安排住宿，期間不得參與集體活動，進出須向「社區區長」或「領導」申請。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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家屬隔離完成後，可透過微信小程式「粵省事」預約探訪。到訪時需帶備相關文件，包括7日內的核酸檢測報告及親屬關係證明。每月可探訪兩次，每次不多於1小時及最多3人，探訪形式為當面會見，但不能送上任何物資予當事人，包括禦寒衣物。

仍未知喬映瑜及鄧棨然服刑地點

另外，官派律師指判決書已出，刑罰正式執行，判決書會交給當事人，但官派律師未有正面回應家屬會否收到判決書。而喬映瑜及鄧棨然的服刑地點仍無法得知，正待法院通知。