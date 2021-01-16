新公務員工會宣誓前解散　預計理事無法留在政府

2019年反修例事件中成立的新公務員工會，今日（16日）晚上宣佈解散。

2019年中逃犯條例修訂引發連場衝突，多個政府部門的公務員接連發出公開信，表達對事件的關注，促請政府成立獨立調查委員會。8月2日晚上，一班公務員在中環遮打花園集會，成為香港史上首次公務員集會向政府表達訴求。

同年9月，參與集會的公務員顏武周成立新公務員工會，以發表意見及爭取權益，11月起招收會員。到近期政府公布公務員需要宣誓，工會罕有並未發表意見。

工會理事受壓 「不能評論已經是一種評論」

工會主席顏武周指，他們一早就有收集公務員對宣誓的疑慮，亦有將意見轉達政府。顏武周表示，他大的考慮便是工會理事的人身安全以及會員的資料。因此去做一項早已表態，而再作評論卻需承擔巨大風險的事情，他認為是不恰當的，又表示有時候「不能評論」已經是一種評論。

顏武周說，工會自成立以來便遭受各方各面的抨擊，能夠發展成數千人的工會實屬難得，但同時工會一直面對人手不足的問題，又說工會理事所承受的壓力是無法想像。

公務員將會宣誓，顏認為，依政府說法，工會理事可能無法留在政府，亦意味將失去工會會員及理事的資格，因此必須在這段時間處理工會會員的資料和物資。而為保障會員資料，他說解散工會是無奈但必要的做法。

+ 2 + 2 + 2

新公務員工會一直被親政府人士視為反對者，而在去年6月中，工會司庫賴嘉欣在升遷結果中仍未能「坐正」，要繼續署任，但同時有較遲開始署任的同事已經「坐正」。賴嘉欣在去年中曾透露，有上司召見時問她「係唔係唔夠政治中立，有無在公司找人入會？」亦有部門上司打聽她午飯和誰吃。