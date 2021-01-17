滙豐CEO函許智峯解釋凍結戶口：收警通知別無選擇　許拒絕接受

身處海外的前立法會議員許智峯，早前稱其與家人滙豐銀行的戶口遭到凍結，信用卡戶口亦被停用，引起社會對香港私有財產保障的關注，保安局局長李家超曾指，警方要求相關銀行凍結許智峯85萬元。 許智峯今日（17日）表示，日前接獲滙豐控股有限公司行政總裁祈耀年電郵來函解釋，對方指在收到警方通知下，有法律責任採取行動，在凍結戶口一事上並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。 許智峯表明不接受解釋，因滙豐沒有說明法律依據，也沒有解釋「連坐法」牽連其家人的根據何在，批評說法「顧左右而言他」。

許：滙豐未有按程序給予機會回應

許智峯引述祈耀年指，滙豐「在收到警方通知下有法律責任採取行動，在凍結戶口一事上並無選擇，亦須遵從法律下某些保密責任。」祈耀年又提到，早前一位滙豐職員指銀行因「商業決定」而取消許的信用卡戶口之說法「是錯誤的」，其實該信用卡與許其他滙豐戶口一樣，只是「被凍結」而非「取消」。

許智峯批評，自去年12月4日其戶口開始被凍結至今近一個半月，滙豐到現時才來信解釋事件，是「姍姍來遲，做法不負責任」。

他又表示，基於3個疑點，拒絕接受解釋：其一，未有解釋凍結戶口的法律依據。於《有組織及嚴重罪行條例》下，銀行本身須先認為戶口內有可疑交易，再向「聯合財富情報組」提交報告，警方才向銀行發出不同意處理書要求凍結戶口款項。其中，「聯合財富情報組」指引列明，銀行應向客戶提出合適提問，釐清有關款項的資金來源、受益人、交易原因等問題，但許智峯從來無收過相關提問。

籲制裁滙豐及處理案件相關人員

其二，許智峯指香港沒有「連坐法」，但其家人卻受牽連。他指，滙豐未有提出根據，指其家人及其信用卡、銀行戶口全部都涉及可疑交易，因此質疑這是針對其家庭而另有目的之政治報復行動。他要求祈耀年也向其每一位家人解釋清楚。

其三，滙豐起初以「商業決定」為由取消其全家的信用卡，後改口指「說錯了」，只是「凍結」而不是「取消」。許智峯質疑滙豐反口覆舌：「與其抵賴前線職員說錯，為何不一開始主動來信解釋清楚呢？究竟哪個版本才是事實？」

許智峯最後指，任何機構違反專業、背棄程序，以協助政權打壓香港人自由的，「就是侵犯人權的共犯。」他呼籲英國及各國國會議員就事件去信滙豐質詢，各國亦應考慮對滙豐及曾處理相關案件的人員，作相應國際制裁。