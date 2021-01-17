政壇諸事町︱連登仔嘲唔識Bitcoin　施永青：我識嘅已足夠否定佢

中原地產創辦人施永青周五（15日）在其創辦的報章《AM730》以《比特幣缺乏貨幣應有的特質》為撰文，質疑比特幣（ Bitcoin）缺乏普遍的流通能力，缺乏貨幣的最基本特質，又一度指「賣一碗雲吞麵才幾十塊港元，比特幣一個單位都幾萬美元，用真鈔找贖風險很大」，被「連登仔」質疑「施永青對Bitcoin的認知錯得好嚴重」。 對於文章惹來「連登仔」的質疑，施永青今天（17日）回應說：「我唔算好識（比特幣），但我所識嘅部分已經足夠否定佢。」他又說：「佢係虛擬唔係一個個，我梗係知啦，但係佢唔流通、無得隨便買賣，一流通就會被政府禁止。」

連登仔批「佢以為真係一個個coins?」

施永青在專欄文章提及，比特幣升破4萬美元關口，有讀者問他應否在投資組合中加入比特幣，他忘記不應投資，因比特幣雖稱作「幣」，但卻缺乏貨幣應有的特質，完全發揮不到貨幣的功能，甚至可被列為「偽幣」，隨時可能被政府取締。他又質疑，比特幣的設計者故弄玄虛，要人在電腦上以「挖礦」的形式去創造比特幣，其過程除了要花精神、花時間與花電力外，一點實質有用的價值都沒有創造出來，「其最大的功用就是做黑市交易，逃避政府監察」。

「連登仔」在連登討論區以《施永青對Bitcoin的認知錯得好嚴重》為題發文，質疑施不懂比特幣，有網民認說：「佢以為真係一個個coins?」、「比特幣跟本唔係貨幣....只係一種無型商品」。不過有人支持施永青，指施的意思只是指比特幣價格不穩定，若當作真貨幣交易有風險。

施永青質疑虛擬貨幣如同無限供應

施永青今天出席一個討論區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的論壇後說：「我唔算好識（比特幣），但我所識嘅部分已經足夠否定佢。」他解釋，比特幣問題的關鍵是沒有貨幣功能，「佢係虛擬唔係一個個，我梗係知啦，但係佢唔流通、無得隨便買賣，一流通就會被政府禁止。」

他指，政府其中一個重要功能是發行貨幣，自行發行貨幣如同印偽鈔。他又認為，貨幣的特徵是有限供應，但虛擬貨幣除了有比特幣外，還有以太幣、萊特幣等，認為虛擬貨幣「根本係無限供應」。

施永青（中）指，貨幣的特徵是有限供應，但虛擬貨幣除了有比特幣外，還有以太幣、萊特幣，「根本係無限供應」。（吳倬安攝）

談雙重國籍 施：如同中央作對「咪話唔畀你喺度」

另外，有傳中央將禁止持BNO的港人擔任公職人員和禁止雙重國籍，施永青從宏觀角度分析，指有關問題與中美磨擦的程度有關，他舉例指若一個國家與鄰國矛盾很嚴重，敵我界線便會很清晰，國家要求國民忠於國家的程度隨之提升，「唔係任何時候都係咁寬鬆」。他續指，回歸初期，中央以較寬鬆的方式處理雙重國籍問題，是希望大部分香港人、甚至外籍人士留下，發揮香港特殊功能，包括金融功能，惟如今這些功能被制約、不能發揮，「咁如果留啲外籍人士同中央作對，咁咪話你唔係香港人、唔畀你喺度。」

《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）去年底由15個國家簽署，包括中國、日本、澳洲、紐西蘭，施永青認為，在過去數年出現經濟去全球化，美國等國家興起本土主義，惟是次五國聯盟成員澳洲、紐面蘭也有加入RCEP，認為此現象代表去全球化遇上阻力；又認為澳、紐作為五眼聯盟國家，政治上緊跟美國，但在地緣上較接近亞洲，加上兩國也是地大、人少，經濟需依賴出口，在RCEP成員國佔全球GDP近3成，認為澳、紐在經濟上不會捨近求遠。

蔡素玉（左三）感謝中央予香港《國安法》。（吳倬安攝）

蔡素玉：多謝中央俾我哋香港《國安法》

港區人大代表、民建聯蔡素玉則多謝中央政府在香港實施《國安法》，令香港社會在過去幾個月回復穩定，同時國家推出大灣區綱要，亦簽署了RCEP，他希望各界把握機遇，不要凡事政治化。