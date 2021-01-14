Bitcoin︱程式員擁比特幣值2.2億美元　忘記密碼只剩兩次機會解鎖

虛擬加密貨幣比特幣（Bitcoin）接連創歷史高位，造就不少人瞬間致富。現居美國三藩市的程式編製員托馬斯（Stefan Thomas）擁有7,002個比特幣，價值約2.2億美元。不過問題是他忘記了電子錢包的密碼，目前只剩餘兩次嘗試機會解開這個寶庫。

《紐約時報》1月12日引述托馬斯表示，迷上比特幣部份原因是因為貨幣不受國家或公司控制。2011年，居於瑞士的他製作了一套介紹比特幣的動畫，因此獲一位比特幣迷贈送7,002枚比特幣。他將比特幣存入電子錢包，並將登入密碼儲存加密存取硬碟IronKey。

後來托馬斯遺失了寫有IronKey密碼的紙條，因此沒法提取比特幣。IronKey的保安嚴密，用戶只有10次嘗試密碼的機會，如果失敗硬碟就會失效，內容將永久加密沒法存取。托馬斯已經試過8次，但仍然未成功。

托馬斯無奈表示，他會躺臥於睡床回想密碼，然後走到電腦面前用一些新策略嘗試，可惜失敗，再次感到沮喪。他甚至將IronKey安置於一個安全設施，遠離他的視線，為了心靈健康而不再想這些比特幣。他也質疑「自己的錢自己管」的想法不可行，「你會做自己穿的鞋嗎？」他認為，銀行之所以存在是因為「我們不想處理銀行所做的事情」。

圖為比特幣製圖。（Getty Images）

加密貨幣數據公司Chainalysis表示，1,850萬枚比特幣當中，約兩成即價值1,400億美元左右的比特幣似乎已經遺失或者被困於電子錢包。專門幫人找回密碼的Wallet Recovery Services指，一日內收到70宗求助想取回他們的財富，數字是一個月前的三倍。