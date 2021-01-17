林鄭：樂見房委會採「組裝合成」建築法　盼輪候公屋市民早日上樓

天水圍的食環署天幕街市（前稱天水圍臨時街市）上月底開幕，特首林鄭月娥今（17日）在facebook表示，得知街市深受居民歡迎，強調雖然超市林立、網購興起，但不少市民仍希望有更多購買新鮮糧食的選擇。 林鄭又指，天水圍臨時街市可在一年內完成，其中一個原因是採用「組裝合成」的建築法，即建築物的組件都是在廠房生產，運送到工地再裝嵌成為建築物。

天水圍的食環署天幕街市（前稱天水圍臨時街市）上月底開幕，特首林鄭月娥表示，得知街市深受居民歡迎。（林鄭月娥facebook）

對於採用「組裝合成」的建築法，林鄭認為在抗疫期間，這種方法比起傳統地盤「起樓」快，已迅速為政府建成數千個檢疫單位，並且會在本月內有800張病牀的臨時醫院，她稱部分過渡性房屋的項目都會採用「組裝合成」方法，包括她早前探訪的「南昌220」。

林鄭表示，「組裝合成」方法已經應用在高層建築物，包括正在香港科學園興建的「創新斗室」和位於將軍澳的消防員宿舍，都是樓高16或17層的建築物。她又稱，發展局近年已大力推動在政府工程使用「組裝合成」建築法，並提供相關的配套措施。

林鄭樂見房委會開始採用，強調運房局局長已向她稱，房署會更進取加快公屋供應，讓輪候公屋的市民能早日「上樓」。