公務員宣誓｜梁籌庭：違誓界線由政府演繹　料收窄言論空間

政府日前發通告要求現職公務員宣誓，收信後4周內簽署聲明承諾擁護《基本法》及效忠香港特區，如欠合理解釋而拒絕簽署，將視乎個案情況展開中止聘用程序。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，關於何謂「違反聲明」，有大量空間予政府演繹，目前的解釋亦不夠清楚，預料日後公務員的言論及爭取權益行動的空間都會收窄。

公務員宣誓聲明 【公務員宣誓聲明體現承擔】 公務員作為特區政府的骨幹，有責任擁護《基本法》，落實「一國兩制」，竭盡所能輔助在任的行政長官及政府；宣誓或簽署聲明，是對公務員身份所承擔的責任及期望的一種真切體現。 為了讓同事清晰明瞭今次宣誓及簽署聲明的安排，我與常任秘書長Ingrid特別拍攝短片，說明相關內容及列舉違反誓言例子。 讓我們大家同心同德，貫徹落實「一國兩制」，為市民服務。 #公務員宣誓 #體現承擔 #同心同德 #擁護基本法 #落實一國兩制 #服務市民 #聶德權 #patricknip Posted by 聶德權 Patrick Nip on Thursday, 14 January 2021

梁籌庭指，目前收到的公務員意見中，表明拒絕簽署另謀高說的是少數，但即使是沒有表明拒簽的公務員，亦提出很多疑問，包括簽署後相關條款是否「綁一世」，這點他也不能解答，要交由政府解畫。

他又提到，按照公務員事務局通告內容，日後公務員表達個人言論時，「忽略其表達的媒介、渠道、方式、對象等是否合適而導致社會人士把相關言論與表達者的公務員身分關連起來，導致他人覺得或懷疑他們在執行職務時可能會有偏袒」等，亦與聲明有所衝突。客觀上，這會導致受訪時要擔心對方的機構，如果接受一些被認為「反華」的機構訪問，隨時都會中招，因此梁籌庭認為公務員言論空間實質已被收窄。

料爭取權益受限制

通告亦提到公務員「如有旨在動搖特區政府管治和施政的行為，甚至藉此挑動社會情緒，反對政府在任施政引發或激發社會動盪不安」，屬違犯誓言。梁籌庭指，何謂「旨在動搖特區政府管治和施政」，界線由政府決定，一場公務爭取權益的行動可以和平合法，但最終有其他團體繼而發動激烈行動，那麼原先舉行和平活動的公務員都可能「上身」。他認為，日後工會爭取權益的工作，將受更多限制。

華員會質疑局方過於心急 解說不清

華員會會長利葵燕表示，局方最終吸納了一部分華員會提出的建議，包括於「表達個人意見」方面寫得清楚一點，也有做常見問答，可惜內容太過簡略，只有6條問題。另外，有兩項議題局方仍未回應，包括拒簽的具體安排，到底是著令離職、提早退休或革職，幾項情況之間有分別；政府如引用《公務人員（管理）命令》展開終止聘用程序，又以什麼標準去考量、會出現什麼不同結果？

利葵燕認為，局方至今處理上的透明度仍然不夠高，予人感覺是過於心急推新措施、急於事成，工會要求局方辦簡介會解釋清楚，局方也拒絕。局方暫未安排與工會會面，工會將繼續要求局方做好解釋工作，讓公務員同事懂得衡量後果，作適當判斷。