專訪︱首回應「梁粉」批林鄭傳聞　梁振英否認發功：可當八卦新聞

新冠肺炎疫情持續逾一年，第四波疫情反覆不定，社會上有不少聲音質疑港府抗疫不力。其中前中央政策組首席顧問邵善波、前新聞統籌專員馮煒光等，更接連批評特首林鄭月娥，由於兩人均屬前特首梁振英的內閣成員，坊間有人猜測是否梁在背後「發功」。 梁振英接受《香港01》專訪時澄清，絕對沒有指示邵善波或他人撰寫有關文章，指眾人已很少見面，「我現在的工作與兩人（邵、馮）亦無關，包括大灣區及一帶一路中心、803基金等，兩人都無參加」，笑言這些事只可當作八卦新聞，「反正抗疫抗得咁悶，就搞啲笑話」。

稱「大家鍾意玩對立」 部分傳媒「捕風捉影」

除了邵善波及馮煒光外，在建制陣營有大批粉絲的專欄作家屈穎妍，近月亦連番撰文批評林鄭抗疫不力，更曾以「我不是建制派」為題，提到2017年支持對方選特首，但三年下來，她坦言「自己錯了」，批評政府對抗疫束手無策，更稱不能體諒當權者的無能施政。

梁振英在訪問中被問到事件，他笑稱「一直以來在香港，不只在我身上，大家很鍾意玩一些對立，說哪人屬哪營」，又指以上的猜測除了在網上可見，在傳媒中亦有報道。

梁振英與林鄭月娥互動經常成為傳媒焦點。（資料圖片）

他特別舉出一例，「在一些酒會場合上，當我和特首林鄭月娥敬酒時，在瞬間一個轉左一個轉右，被記者影到後，就說兩個人面左左」，認為這些只是有人將港聞娛樂化，部分傳媒在「捕風捉影」。