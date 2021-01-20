BNO︱淺論中央反制的三種力度　最「狼」可DQ居留權？

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-20 07:00

全國人大常委會今日（20日）起一連三日在北京召開會議。英國去年因應香港政治狀況，放寬持有英國國民（海外）護照（BNO）港人「5+1」入籍規定，親建制人士近來不斷放風，稱要回應英方的做法。 全國人大常委譚耀宗昨早出發上京前表示，人大網頁列出的議程有18項，暫時看不到與香港有關的議程。不過，人大常委會過往曾臨時加插涉港敏感議程，待會議完結後才公開決定。尤其「5+1」入籍安排1月31日起即將接受申請，因此中方推出反制BNO措施的傳聞高唱入雲。 目前政界對反制BNO的說法相當多，按力度劃分大致可分為三種，由直接「DQ」居留權，到單純限制出任公職等政治權利都有，本文會作一初步整理。

英國公布BNO移居英國的「5+1」申請細節：

背景：國安法生效 中國與西方政治角力

中英雙方於1984年12月簽署《中英聯合聲明》備忘錄，當中英方承諾香港回歸後，港人可使用英國簽發的護照，但不賦予居留權。然而，《港區國安法》生效後，政局劇變，英國政府於去年7月2日表示，將BNO居留權擴大至5年，其後更提出「5+1」入籍路徑，即申請5年簽證後留英1年即可申請入籍，無BNO的家人亦可一同申請。英國外交部數字顯示，自去年6月BNO申領人數急增，持有人數目去年底突破73萬。

英方的說法，放寬BNO入籍安排是為港人提供的「逃生門」。但中央政府多次強烈反駁，直斥BNO擴權是嚴重的挑釁行為。中國外交部發言人趙立堅批評英國政府做法違背承諾，中國將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。駐港公署更指，英方為BNO擴權是違背承諾、粗暴干涉中國內政和香港事務、歪曲《中英聯合聲明》。

不過英方立場則質疑一國兩制實行狀況未如理想、香港人權狀況惡化，反指中方不守約定在先。況且，中方過往多次表示《中英聯合聲明》已是歷史文件，英國於香港問題再無角色，邏輯上也很難再指摘英方違反《聲明》。

總而言之，BNO擴權爭議源於國安法生效後，中國與歐美國家對香港政治狀況研判所產生的分歧，從而互相角力。英國作為香港的前宗主國，自然有更多動作。現時有關北京反制的詳情尚未明朗，但特首林鄭月娥昨日表明，會支持中央任何的反制行動。

三大方向 瞄準居留權、福利、政治權利

由於BNO新入籍政策本月底將會生效，近期建制派人士包括全國政協副主席梁振英、基本法委員會副主任譚惠珠、行政會議成員葉劉淑儀等人，已提出多項有關反制BNO的建議。綜合目前資訊，方向可初步分為三個，出招「力度」各有不同：

(1) 削政治權利

相對溫和的做法，是不處理其居民身份，只從相關人士的政治權利下手，禁止BNO持有人在港出任公職，以及削去其投票權。《南華早報》近日引述消息指，北京正考慮上述方向，但官員對剝奪投票權等方面意見仍有分歧。

有政界人士向《香港 01》記者表示，因北京已公開指英方違反《中英聯合聲明》，日後可大條道理「否定」BNO，即使持有BNO（就算未有透過5+1計劃申請入籍英國），被限制政治權利也不足為奇。

基本法委員會副主任譚惠珠日前接受電子傳媒訪問表示，一旦中國不將 BNO 視作旅遊證件，可按憲法取消持BNO 港人的選舉權，至於削居港權則要仔細研究：「我們珍惜每個香港人就不應輕易取消他們香港永久居留權，但選舉權是另一回事。」

若BNO持有人不能擔任，則意味着很可能不能出任公務員，這則屬於「經濟代價」。《港區國安法》規定，公職人員就任前應先宣誓效忠《基本法》和效忠香港特區。BNO持有人或被視為未能符合「效忠香港特區」的要求。

(2) 削永久居民福利 派錢無份

強硬一點的做法是，削去相關人士的永久性居民身份，只保留「香港居民」身份，情況和現時39萬外傭類似。她們也被視為「香港居民」，但由於並非永久性居民，並不能在港無限期居住。

此措施料是針對以BNO成功入籍英國者。

權利和福利方面，非永久居民不能申請公營房屋、不能擔任公職人員、不享有投票權等。去年政府向年滿18歲永久居民派發1萬元，但非永久居民無份。政府只能通過關愛基金，向居港未滿7年的低收入新移民補漏拾遺。

(3) 直接DQ居留權

最為嚴厲的方向，是直接視相關人士為「放棄居留權」。行政會議成員葉劉淑儀較早前在媒體撰文，建議劃線指定某個日期後，港人利用BNO計劃入籍英國，會被視為出於自己意願，根據《中國國籍法》第9條放棄中國籍，並因此喪失在港的永久居留權。這些人士會自動失去持有特區護照的權利，亦可能失去香港居留權。

這種做法，等同迫使港人在入籍英國和香港居留權之間二選一，一旦選擇入籍將難以回頭。

當然，如果不讓入籍英國者繼續保留居留權，預料引起的震盪亦會最大。自由黨黨魁鍾國斌就表示，不少港人在回歸前因擔心未來而移民，但他們取得護照後回港繼續經商或工作，他認為該批港人為「香港繁榮穩定的中流砥柱」，貿然施加限制對本港的政治及經濟或有很大影響。

近日多名建制人士，包括梁振英，都主張中央推出反制BNO措施。（梁鵬威攝）

可用「聲明」形式執行

落到實際執行層面，讀者或會有所疑問：部分港人只是「持有」BNO而沒有用於英國居留／入籍，只將BNO視為「兩手準備」。而理論上，中央或特區政府皆不可能得悉港人持有BNO的完整名單。那麼，反制BNO措施應如何執行？

面對此尷尬情況，法理上政府可以用「聲明」的形式處理，要求市民在擔任公職時、投票或申請政府公共福利時，申報是否持有BNO並已透過「5+1」申請入籍英國。如作虛假陳述，則屬刑事罪行，料可減少虛報漏報的情況。