BNO｜《南早》引消息：北京擬禁持BNO者任公職及投票

英國政府1月31日起接受港人BNO留英計劃申請，近日不少政界人士就此提出意見，包括行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀相信中央正考慮不同的反制方案，認為北京應嚴格執行《中國國籍法》第9條，即禁止港人擁有雙重國籍。 《南華早報》昨晚（13日）引述消息指，北京正考慮禁止BNO護照持有人在港出任公職，以及剝奪他們的公民投票權，以反制英方的新政策，但官員對剝奪投票權等方面意見仍有分歧。

報道引述消息指，預料相關提議會在本月20日至22日加開的全國人大常委會會議上討論，但未必在今次會議作出最終決定。報道指出，有消息人士稱取消持BNO人士出任公職的資格具法律根據，做法較適當，而剝奪持BNO人士投票權則會面對較為複雜旳法律問題，亦難以執行，官員對此仍存在分歧，未有結論。

全國人大常委譚耀宗早前表示，人大常委會加開的會議暫未見有關香港的議程，但未知屆時會否加插。

李家超稱，特區政府會積極配合中央任何對BNO作出的決定。（盧翊銘攝）

李家超：會積極配合中央就BNO作出的決定

保安局局長李家超接受鳳凰衛視專訪時，被問到有關嚴格執行《中國國籍法》，禁止港人擁有雙重國籍的建議。李家超說，BNO只是一個旅遊證件，不會享有任何譬如領事保護，而有關國籍的問題是中央的事權，如果中央對於BNO的態度及處理作出任何決定，特區政府會積極配合。