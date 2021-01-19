傳北京反制BNO　田北辰料不影響港人出入境：可用身份證

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-19 23:16

BNO問題近月成為港人關注事項，英國去年7月宣布，持有BNO的港人由今年1月31日開始，可以申請留英簽證5年，之後可申請定居身份，住滿1年即可申請成為英國公民。 有傳本周舉行的人大常委會會議，中央或有針對BNO新措施出台。 身兼港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰預期，北京反制措施不能阻止港人離開香港。

料只能阻止以BNO出入香港邊境

田北辰在無綫電視節目《清心直說》上表示，暫時聽說中央政府的反制措施包括不承認BNO為旅遊證件，但相信措施只能阻止港人以BNO出入香港，以BNO取得居英權的港人，相信會與其他港人一樣，仍可以使用香港身份證出入香港邊境。

指港人關心永久居港權多於中國公民身份

田北辰表示，失去中國公民身份並不等於失去永久居港權，並指相信港人較關注永久居港權。

人大常委會會議即將舉行，全國人大常委譚耀宗表示，暫時為止並無涉及香港的議程。田北辰說，暫時沒有聽過有涉港議程，但補充說有機會臨時增加會議文件，因此譚耀宗在此階段並不知情。

本地立法可修改特首選委組成 毋須人大出手

有傳人大常委會可能會檢討香港選舉制度，田北辰指香港選舉制度的細節均是本地立法完成，包括特首選委的組成，因此毋須人大出手已可以調整選委的組成部份。

近期包括譚耀宗等政界人士，均成為美國制裁的對象。田北辰坦言不知道自己會否被制裁，但強調若因為祖國與美國等其他國家爆發衝突，而令自己受到制裁，他也會接受。