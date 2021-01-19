限聚措施只延長一周　消息指政府冀農曆年前放寬限聚令、重開處所

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-01-19 16:52

新冠肺炎疫情反覆，昨日錄得過百宗確診個案，行政會議今日（19日）開會，消息指會上通過一系列社交距離措施延長一星期，本周四生效，意味2人限聚令、晚市禁堂食等措施將維持。 不過，政府今次「只」延長限聚令一星期，非如之前的兩星期，接近政府消息人士指，農曆新年將至，政府希望視乎疫情走勢，在相對緩和情況下略為放寬限聚令，例如重開晚市堂食、提高食肆每枱人數，而部份處所如美容院，或可有限度復業。

▼社交距離措施延續至1月27日▼

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林鄭稱研究業界局部復業

政府早前宣布取消原定下月在15個地點舉行的農曆年宵市場，但在一片反對聲音下，消息指政府今日決定「復辦」年宵市場，但開放時間縮短，並設人流限制。

至於明日（20日）到期的社交距離措施，消息指，行會同意延長一星期，至本月27日。消息人士指，第四波疫情原本慢慢穩定下來，但近日油麻地等區突然爆疫，政府難以放寬限聚措施，但希望研究逐步放寬，特別是農曆新年下月中來臨，食肆、美容等行業正掙扎求存。

消息人士說，若疫情未來兩星期持續下降，政府會考慮放寬限聚令，如食肆每枱最多兩人提高至4人或6人、恢復晚市堂食，冀有機會讓市民吃團年飯，亦有助業界生意。重開處所方面，美容院、健身中心較大機會可有限度復業。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，政府聽到業界強烈聲音，是否不需要以一個處所一刀切做法作出管制，有無方法以精準防控方式讓業界局部復業，有關部門會繼續與業界探討。