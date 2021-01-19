政府擬農曆新年後提交公職人員宣誓草案　年中開展明日大嶼研究

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-19 20:52

立法會即將辯論《施政報告》致謝議案，行政長官林鄭月娥今日（19日）去信立法會主席梁君彥，交代《施政報告》內多項措施的最新進展。 在公職人員宣誓問題上，林鄭透露政府將於農曆新年後向立法會提交就公職人員的宣誓規定和相關安排條例草案，並正全力推進完善選舉制度和安排，以及修訂《國旗及國徽條例》的立法工作，將盡早提交立法會審議。 林鄭在信中指，上月29日曾與各議員會面，會上議員提出多項建制派達成共識的建議，她正與相關局長進行內部討論及研判，期望於下月4日出席特首答問大會時作出回應。

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在宣誓安排上，據悉政制及內地事務局將修訂《宣誓及聲明條例》和《立法會條例》等法例，修訂後的《宣誓及聲明條例》將涵蓋區議員和推舉特首的選委會委員；為配合有關修訂，《區議會條例》亦會一併修訂，以釐定違誓的後果和機制。

林鄭上周曾稱，區議員是一種在政治體制裏無政權但重要的組織，選舉委員會委員更肩負選出特首的責任，故他們應優先被視為「公職人員」，需按《港區國安法》宣誓。

長者2元乘車計劃額外開支納入預算案

另外，在土地供應方面，林鄭在信中感謝立法會財委會去年12月批出約5.5億元，讓政府可以開展交椅洲1,000公頃人工島填海計劃的相關研究，政府正進行招標工作，目標是在本年中正式開展研究。

至於近日成為城中熱話的長者2元乘車優惠計劃，林鄭表示，勞工及福利局已在本月公布計劃的全面檢討最終報告，預計最快明年首季將優惠擴展至60至64歲人士，並會將有關的額外開支納入2021至22年度《財政預算案》。

撤非住宅物業雙倍印花稅後達1504宗交易 省稅約2.3億元

對於政府去年底曾在立法會財委會撤回多項人事編制建議，林鄭說，公務員事務局聯同相關決策局及部門已按《施政報告》承諾，完成檢視人事編制建議，並決定除了一個上訴庭法官的常額職位外，所有原計劃於今個立法年度開設的首長級常額職位須轉為編外職位或暫時撒回，公務員事務局會盡快向立法會交代詳細情況。

另外，林鄭月娥於信中表示，撤銷非住宅物業雙倍印花稅生效後，截至上月底，有1504宗交易，節省約2.3億元稅款。

13工程獲財委會撥款總涉370億元本年度政府申請工程撥款約1800億元

至於財委會撥款，林鄭月娥指，2020至2021立法年度，截至1月15日，已有13工程項目獲財委會撥款，總值370億元，預計本年度政府申請的工程撥款約為1800億元。