新冠肺炎｜亞博臨時醫院竣工　林鄭：再次說明中央永遠是最強後盾

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-01-20 19:58

由中央政府承擔興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心今（20日）竣工，當中設有6座病房大樓及1座醫療大樓等設施，可提供820張負壓病床。 特首林鄭月娥今早到醫院主持項目竣工移交儀式，她表示，項目再次傳達了中央對特區政府抗疫工作的支持和對香港市民的關愛，也充分發揮了廣東與香港、深圳與香港的深厚兄弟情誼，展示了工程團隊和員工的眾志成城，共同努力。 林鄭又指，無論是物資、核酸檢測、疫苗，以至臨時醫院，都體現了中央對特區的關愛，也再次說明了中央政府永遠是特區最堅強的後盾。

林鄭：衷心感謝中央政府 為香港應對疫情打下強心針

林鄭今早在發展局局長黃偉綸、食物及衞生局局長陳肇始、發展局常任秘書長（工務）林世雄、醫院管理局主席范鴻齡和建築署署長何永賢陪同下，聯同廣東省省長馬興瑞、深圳市委書記王偉中、國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權和中國建築國際集團董事長顏建國，為工程項目主持揭牌儀式。

林鄭致辭時衷心感謝中央政府、廣東省政府、深圳市政府和武漢專家等的支持和指導，又感謝深圳市政府、各個部門及團隊幫助落實臨時醫院，強調他們付出的心血和努力，為香港應對疫情打下了一支強心針。

爭取2月投入服務 現時住院確診者已下降至600名

臨時醫院包括六座病房大樓及一座醫療中心，設有參照一線隔離病房的標準而設計的負氣壓病房，可容納約820張病床，醫院管理局爭取在2月讓臨時醫院投入服務。政府表示，連同去年10月初完成的增建社區治療設施，中央政府為香港應對疫情共增加約1,800張病床。

林鄭表示，自去年11月出現的新一波疫情，雖然現在住院的確診病人已下降至600多名，但防疫抗疫工作的挑戰仍然艱鉅，特區政府和醫院管理局不會掉以輕心，又指政府現正積極進行審批疫苗的工作，並籌備大規模接種計劃，務求在疫苗抵港後盡快為市民接種。