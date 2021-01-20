新冠肺炎｜亞博臨時醫院竣工　中聯辦副主任仇鴻感謝建設者貢獻

由中央政府承擔興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心今（20日）竣工，當中設有6座病房大樓及1座醫療大樓等設施，可提供820張負壓病床。特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡等今早到醫院出席完工儀式。

中聯辦副主任仇鴻前日（18日）到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心，實地查看項目建設情況，她代表中聯辦主任駱惠寧充分肯定中國建築國際集團在支持香港防疫抗疫工作中所做貢獻，並向項目建設者致以敬意和慰問。