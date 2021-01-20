新冠肺炎｜亞博臨時醫院竣工　中聯辦副主任仇鴻感謝建設者貢獻

撰文：彭焯煒
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由中央政府承擔興建的北大嶼山醫院香港感染控制中心今（20日）竣工，當中設有6座病房大樓及1座醫療大樓等設施，可提供820張負壓病床。特首林鄭月娥、食物及衞生局局長陳肇始、醫管局主席范鴻齡等今早到醫院出席完工儀式。
中聯辦副主任仇鴻前日（18日）到訪北大嶼山醫院香港感染控制中心，實地查看項目建設情況，她代表中聯辦主任駱惠寧充分肯定中國建築國際集團在支持香港防疫抗疫工作中所做貢獻，並向項目建設者致以敬意和慰問。
▼已運作的亞博館社區治療設施情況▼
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中聯辦：施工人員高標準、高質量、高效率完成項目
中聯辦發稿指，中央十分關心香港市民的身體健康和生命安全，全力支持特區防疫抗疫。在香港第三波疫情爆發後，中央政府根據特區政府的請求，派出內地核酸檢測支援隊幫助開展檢測工作，並委託廣東省深圳市援建香港臨時醫院及社區治療設施項目。
仇鴻表示，中國海外集團是大型駐港央企，自香港疫情爆發以來，全體施工人員以高標準、高質量、高效率完成了緊急防疫觀察中心、臨時防疫隔離中心、臨時社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心等項目，以實際行動展示中央對香港市民的關懷，她希望集團能再接再厲做好後續各項工作，為支持香港打贏疫情阻擊戰、恢復經濟做出更大貢獻。