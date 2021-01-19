新冠肺炎｜亞博館旁臨時醫院明日竣工　可提供820負壓病床

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-01-19 18:57

行政長官林鄭月娥今日（19日）去信立法會議員，交代2020年《施政報告》內多項措施的最新進展。其中應對疫情方面，林鄭表示，由中央政府承擔興建的臨時醫院將於明日（20日）竣工，當中的負壓病房可容納820張病床，將大大紓緩香港醫療系統的壓力。

▼已運作的亞博館社區治療設施情況▼

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臨時醫院佔地逾2.9萬平方米 涵化驗室、病理實驗室

臨時醫院位於亞洲博覽館旁邊，佔地超過2.9萬平方米，建築面積約4.3萬平方米，包括6座病房大樓、1座醫療大樓、1座中央機電設備大樓及其他支援設施，完成後除了病床，還有化驗室、病理實驗室等，工程在去年9月19日展開。

林鄭在信中總結抗疫工作，「外防輸入」方面已經加強經機場抵港人士的管制，「內防擴散」方面則維持社交距離措施，並就特定區域或樓宇進行強制檢測。港府又與港大合作監察污水病毒，亦設立個案追蹤辦公室加強接觸者追蹤工作。

檢測方面，除了加強檢測能力，亦已收緊樓宇強制檢測門檻，並開始進行區域檢測，而這些做法將會應用到其他較高風險的情況。

林鄭指，比起疫情初期，香港的抗疫設施和能力已經明顯提升，政府將會爭取市民支持和配合，以達至「清零」的目標。