新冠疫苗｜醫院藥劑師學會反駁科興疫苗100%防重症論：不符統計學

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-01-20 18:45

香港醫院藥劑師學會今日（20日）表示，早前分析巴西政府網上公布科興新冠肺炎疫苗第三期臨床試驗初步數據，發現100%防止中度至嚴重入院數據在統計學上並不確立，而且整體有效率偏低。 該會建議政府重新考慮應否把科興疫苗用於60歲或以上長者；當第三期臨床研究的安全性和有效性經同行評審（Peer Review）後，可用於年齡群組59歲或以下人士。

▼ 科興疫苗從實驗室到市場需經七大步驟 ▼

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香港醫院藥劑師學會指出，早前科興和媒體報道指，科興疫苗能夠100%防止中度至嚴重感染入院，惟巴西藥品監督局（ANVISA）表明現時沒有足夠數據對成效下結論，或說明能夠防止中度至嚴重感染入院，皆因在第三期研究的安慰劑組，只有7宗中度和嚴重感染入院個案，在統計學上不成立。

該會解釋，巴西第三期研究雖然有招募60歲或以上長者參與，但只招募了600人，當中只有413人完成2次接種，未乎合參與臨床試驗所需的1,260人，以確立疫苗在長者的有效性和安全性。根據官方數字，186名疫苗接種長者中有2人受感染，而176名安慰劑組長者中，有3人感染冠狀病毒。

此外，該會表示，雖然科興第三期臨床研究數據未經同行評審，但巴西政府已確認上述所指，加上土耳其及印尼第三期臨床研究沒有60歲或以上人士參與，明確顯示現時科興新冠肺炎疫苗不能取得用於長者的數據支持。

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼

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倡科興疫苗用於59歲或以下人士

因此，該會建議科興疫苗用於59歲或以下人士，60歲或以上人士考慮其他有較高的保護率疫苗，並參考英國做法，將復星與BioNTech合作研發疫苗的195藥瓶包裝，拆散為較少數量包裝作安老院舍接種之用。

該會又促請港府與阿斯利康聯絡，加快新冠疫苗到港時間，再聯絡國藥取得臨床試驗的安全性及有效性數據標準，爭取為香港提供疫苗；以及主動接觸其他疫苗生產商如Janssen（贊臣）和Novavax（諾瓦瓦克斯）有關採購疫苗的計劃。