恒指三萬點｜林健鋒指股市急升唔穩陣　提醒股民勿盲目跟風

撰文： 翟睿敏 羅家晴 最後更新日期： 2021-01-21 17:05

恒生指數今日（21日）突破3萬大關，一度升穿30,100點水平，高見30,135點，創20個月新高，收市報29,927點。 被問及會否有機會重上33,000點的歷史高位，一向投資有道的經民聯立法會議員林健鋒、金融界陳振英均稱有可能，但二人指是次升幅不穩陣，提醒市民小心和及時離場。 林健鋒提醒，若出現「全民皆股」的現象，「揸巴士嗰個又講股票、掃地嗰個又講股票」，股民需留意會否出現盲目追捧及不理性的情況。陳振英提醒股民平衡個人理財，除了入手股市，同時可分散投資債券及黃金等。他預料，股市高升或會帶旺樓市。

林健鋒指或升破3萬3千點

恒指不足一個月升逾4,000點，升幅驚人，身兼行會成員的林健鋒預計，若按照當前升帽，絕對有望升破33,000點的歷史高位。林健鋒強調，股市已急升多日，提醒股票要小心 ，他解釋急升得太快一定會有回吐壓力，呼籲股民不要「勝利中昏了頭」。林健鋒指，很多人並非根據對股票的了解作出投資決定，不少人只是「盲目跟風」，「好似揸車咁，好多人揸快車，你去我又去，但係最尾個架會俾人抄牌先」，奉勸各位買家不要做「最尾個浸」，最終「貪字變左個貧」。

指法治等本港因素利好股市

有指是次急升是因「北水」流入本港，林健鋒認為這並非全部原因，又認為香港環境及法治等條件均是利好因素，吸引不少外國資金。陳振英認為，急升除了因「北水」流入，亦有指是因香港整體股價划算，或是部分中資機構被制裁後，需透過股價顯示制裁對業務沒有影響。

林健鋒奉勸各位股民不要做「最尾個浸」，最終或「貪字變左個貧」。（歐嘉樂攝）

陳振英：可以買但要走得快

陳振英認為，資金流引致的升幅十分波動，「可以買但要走得快」，如果見到資金流轉向就要賣出。他解釋，市場需要有基本因素的支持才可持續上升，例如經濟好、有利好消息帶動等。他指出，內地股份佔香港市場6到7成，故主要需審視內地科技股，其業務模型是否長久，如騰訊（00700）就在3、400元橫行多年，累積了多季營利才衝上600元。