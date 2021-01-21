恒指三萬點｜疫情下闊綽豪食不復見　餐飲業：員工有飯開已好好

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-01-21 16:06

本港股市在疫情下仍交投暢旺，今日（21日）更一度衝破3萬點。以往經濟繁榮，股票價格大幅上揚時，「魚翅撈飯」、滿桌鮑參翅肚景象屢見不鮮；然而在疫情下晚市禁堂食等，有餐飲業人士坦言現時生意最好的餐廳，營業額亦只及以往30%，闊綽豪食情況已不復見，「就算啲人想慶祝，餐廳夜晚都唔開」；更直言「唔好話『魚翅撈飯』，淨係員工有飯開已經好好」。 而珠寶業近月生意跌幅則收窄，由去年同期跌30%至40%，改善至近日跌約10%。業界寄望股市暢旺，加上臨近農曆新年可帶動消費意欲，生意額可有上升。

近月恒生指數持續上揚，今日更升穿3萬點，創20個月新高。股市暢旺，老派股民或會想到70年代「魚翅撈飯」的景象。然而在新型冠狀病毒肺炎疫情下，香港餐飲聯業協會會長黃家和指，由於餐飲業有不少限制，如二人一桌、晚市禁堂食等，「想慶祝都慶祝唔到」，因此即使股市暢旺，亦沒有帶動餐飲業生意。

他憶述以往股價上揚時，「食飯開晒紅酒慶祝，係日常夜晚必做活動」。然而現時晚市禁堂食，「同當時不可同日而語，完全係兩回事」。他又指，即使金融業人士賺錢想慶祝，都只可於舉辦私人場所叫「到會」等，但對整體餐飲業幫助不大。

▼晚市禁堂食令下市民街上吃晚餐▼

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黃無奈稱，現時「魚翅撈飯」等景象「梗係無晒啦」；即使生意最好的餐廳，營業額亦只及以往30%，黃反問「只係金融業暢旺，其他行業都萎縮緊，咁樣係咪健康？」

他希望政府可更有效控制疫情，農曆新年前「可以放寬晚市堂食已經好好」。他又指，贊同即將公布的財政預算案中，發放數千元的消費券，惟要視乎政府的行政速度。

珠寶業方面，周生生大中華營運總經理劉克斌則表示，近月生意額跌幅收窄，由去年同期大跌30%至40%，改善至僅跌約10%。惟他強調，收窄原因是去年「實在跌得太誇張，基數問題」。

對於近月股市暢旺，他坦言生意未見因此有升幅，但認為要醞釀一至兩星期，視乎股市能否持續高位，以及須農曆新年氣氛帶動。劉又指，珠寶業已錯失12月聖誕節檔期，希望在股市暢旺加上新年氣氛下，金融從業員「賺到錢可以帶動埋零售業」。

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