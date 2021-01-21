撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-21 13:46

恒生指數連日逼近3萬點，全市討論股市走向，到底應否入市？有貨在手應該strong hold，還是走得快好世界？這15句在網上流傳已久的股界金句，曲直難分，信不信由你。

股神巴菲特一句：別人貪婪我恐懼，成為不少人的炒股座右銘，更有人改編成「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我恐懼」自嘲。雖然股市不是個個有玩，也不是個個都玩得起，但有些金句，就算沒炒股都一定聽過。

講就講得多，咩係技術性調整你又知唔知？

👇👇👇按圖看15句炒股金句（請小心食用）👇👇👇

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恒指三萬點｜民間智慧10個股災先兆 炒股成連登熱門 人人問號碼

早前網絡上出現一個熱門關鍵字：窮的代名詞，網民紛紛在這個關鍵字發揮創意，用一句說話代替一個窮字，除了「價格敏感型消費者」，亦有「我對運費過敏」，指自己網購時一看到要運費就會放棄，亦有人留言：笑著笑著就哭出來了。

👇👇👇按圖看網民花式自嘲👇👇👇

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踏入2021年已經一個月，你是否覺得新一年有新希望？天真，上年你不也是這樣，看看現在的自己，做到了定下的目標嗎？沒有吧？不要為自己找藉口了，世上無難事，只要肯放棄，喝下這些有毒雞湯，或者這種激將法反而讓你目標達成。

👇👇👇按圖看34句厭世語錄👇👇👇

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同場加映：貴姓啊陳生、空肚食早餐 19句香港人瞬間矛盾說話 最順口邊句？

貴姓呀陳生？星期一係禮拜幾？這些看似普通，但原來自相矛盾的說話，有時會為了搞笑而講，不過更常不經意地說出口，無意間搞咗個gag都唔知。有網民在facebook群組發文，指自己經常不小心錯說話卻又不為意，引來其他網友留言分享，如全新二手車、無睡意安眠藥等十分順口，但又矛盾的說話，以下這些句子，你又有冇講過？

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