撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-01-21 11:06

恒生指數突破三萬點！近日人人講股市，就算冇炒都講埋一份。不過有心水清網民指出，每當全民入市，搭車食飯都聽到人講ATMX，就是股災先兆。留意以下10個訊號，走得快好世界。

「說起炒股，怎可以不提鄭少秋？」如果只提鄭少秋，你就OUT了！新一代股壇明燈已經有傳人了，就是連登的高人「麵咪媽」。當有一日發現，連登的熱門不再是「J圖」，而是炒股PO，就要好好小心了。11個香港獨有，民間智慧的股災先兆，信不信由你。

秋官跟股災的關係，到底是真是假？

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同場加映：年宵花市重開 15個維園年宵經歷香港人才懂 搵高嘅朋友做路標

香港年宵花市重開！早前政府宣佈全面取消，不過今日（1月19日）食物及衞生局局長陳肇始表示，全港15個年宵花市將可恢復舉行，但規模將會縮減一半。作為全港最大花市的維園，是不少香港人新年必到的地方。除了人多之外，你印象中的維園又是怎樣的？以下這15個經歷，去過維園的人一定會明白，希望今年去行花市，都可以再次感受香港獨有的新年氣氛。

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