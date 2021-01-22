BNO｜湯家驊：入籍外國即放棄選舉及居港權　若失敗或成移民難民

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-01-22 15:11

英國政府推出的新BNO「5+1」方案，本月31日起接受申請，申請人獲批後即可到留英工作、讀書，居留5年後可申請定居，其後可申請入籍英國。外界盛傳中央將採取反制措施，回應英方行動。 行政會議成員、資深大律師湯家驊今日（22日）在Facebook上撰文，認為若港人申請入籍外國，是放棄中國國籍的表現，亦即等同放棄《基本法》下香港永久性居民的身分和權利，包括選舉權及居留權。 他又提醒，申請入籍外國人士的港人，放棄中國國籍後，若最終不能成功入籍，可能會成為永久性的「移民難民」。

湯：若不願意生活在一國兩制 放棄政治權利是合理

湯家驊指，《基本法》下香港有「永久性居民」與「非永久性居民」之分，兩者最大分別為永久性居民擁有選舉權、參選權和居留權，但其他的自由和權利皆與香港居民相等。他指，根據《基本法》第24條，取得永久性居民的身份的條件為香港出生的中國公民，或在香港通常居住7年以上，以香港為永久居所的人。

他表示，所有國家均視選舉和居留權為公民權利，而非人權，公民權利只有擁有國籍的人才可行使，「假如香港任何人申請入籍外國，其實是一種放棄中國國籍的表現，中國與絕大部分國家一樣，不容許雙重國籍，放棄中國國籍等同放棄《基本法》下永久性居民的身分和權利，二者不應共存。」

湯家驊認為，申請入籍外國的港人，既然不願意生活在「一國兩制」下，那麼放棄「一國兩制」下的政治權利，也是一個合理的選擇。

行政會議成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

如何界定放棄中國籍需小心考慮

湯家驊又指，問題是如何界定這些人何時被視為正式放棄中國籍，指中央及港府過去執行《國籍法》時手法寬鬆，甚至要求作出法定聲明才接受已放棄國藉及永久性居民身份，「這是否間接容許非香港居民行使選舉權，是一個嚴肅的政治問題。」

根據最新的BNO，申請於英國住滿5年後，需再申請永久居留權，湯家驊提醒，如果放棄中國籍需由申請入籍他國開始計，申請人便會在一段頗長的時間內變成無國籍人士，若最終不能成功入籍，可能會成為永久性的「移民難民」，需要小心考慮。